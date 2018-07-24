Uykuda burun kanaması neden olur?

Burun kanamasına sebep olan faktörlerden bir tanesi burun içerisindeki eğriliklerdir.

Meydana gelen bu burun eğrilikleri burun içerisinde kurumaya ve ardından da kanamaya sebep olmaktadır.

Burun içerisindeki eğrilikler bir doktor kontrolünden sonra ameliyatla düzeltilmektedir ve bu sayede kanama gibi durumlar ortadan kaldırılmaktadır.

Bir diğer sebep kış aylarında fazla ısıtılmış ortamlarda uzun süre bulunmaktır. Isınan hava burunda kuruluğa ve solunum yollarında enfeksiyona sebep olarak kanamaya ortam hazırlamaktadır.

Özellikle çocuklarda görülen bu kanamalar kış aylarında oldukça normal kanamalar olarak görülürler.

Ayı şekilde çocuklarda burun karıştırma, bir cisim ile burnu zedeleme gibi durumlarda da zarar gören burun kanama ile tepki göstermektedir ve korkulacak bir durum yoktur.

Ani çarpmalar, burna alınan darbeler, yüzme ve dalma esnasındaki basınçlar da burun kanamasına sebep olabilmektedir.

Bunun yanı sıra hamilelik esnasında anne adayı kadınlarda da burun kanamasına sıkça rastlanılmaktadır.

Kan pıhtılaşmasına engel olan bir hastalığı bulunan hastaların da burun kanaması yaşaması kaçınılmazdır.

Geceleri uyku esnasında meydana gelen kanamalar da kişileri oldukça korkutmakta ve şaşırtmaktadır.

Bu kanamaların sebepleri yukarıda sayıldığı gibi burun içerisindeki aşırı eğrilik, üst solunum yolları enfeksiyonları, buruna alınan darbeler, tümör vb. kaynaklı olabilir.

Ayrıca uyunan odada aşırı sıcak ya da aşırı soğuk hava mevcutsa bu durum da burunda kuruluğa sebep olduğu için kanama kaçınılmaz hale gelir.

Kanamayı yaşayan kişide kan pıhtılaşması problemi varsa bu kanamanın durması da bu ölçüde zor olacaktır.

Bu durumda korkulmamalı kafa öne doğru eğilip, burnun kanama olan tarafı yaklaşık on dakika süre ile tutulmalıdır.

Dışarıdan da bir buz yardımıyla kanamanın durmasına yardımcı olunabilir. Hafiflemeyen ve genze doğru akışı devam eden kanamalarda doktora gidilmesinde fayda vardır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.