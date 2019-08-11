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Uyku problemini şıp diye ortadan kaldırın!

Uyku probleminiz mi var? Gece yastığa başınızı koyduğunuzda şıp diye uyuyabilmek için bir çözüm mü arıyorsunuz? İşte bu haber tamda size göre...

11 Ağustos 2019 Pazar 19:21
Uyku problemini şıp diye ortadan kaldırın!

Uyku problemi, son zamanlarda birçok kişinin karşılaştığı bir problem. Uykusuzluk, yaşantının her evresini doğrudan etkilediği gibi, çeşitli kronik hastalıkları  beraberinde getirebiliyor. 

Uykusuzluğun sebebi; yorgunluk, yeme-içme, psikoljik sorunlar ve sinir gerginliğinden kaynaklanabilir. Bilinenin aksine, yorgun vücudun uykuya dalması zordur. Sonrasında vücut kendini tamir etmeye çalıştığı için, uyku esnasında da yorgunluk devam eder. Aynı şekilde yediğiniz yemekler ve düşüncelerinizde uykunuzu direkt olarak etkiler.

Uyku sorununu çözen doğal çözüm

Uykusuzluğun üstesinden gelebilmek için, birkaç yöntem uygulamak yeterli olacaktır. Bir miktar melisa yağını, iki kaşınızın ortasına masaj yaparak sürün. İstediğiniz bir vaziyette kendinizi sıkmadan uyuyacağınız yere uzanın. Gözlerinizi kapatarak, derin nefes alın. Çok fazla hareket etmeden uykuya geçmeye çalışın.

Bunun dışında melisa ve papatya çayı içmek de vücudunuzu oldukça rahatlatır. Uyumadan ortalama 3 saat önce bir şey yememeye de özen gösterin.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 19:21
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