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Aktüel Uyku keki diyerek firma açıklama yaptı, Türkiye'de satışa başladılar! 1200 liradan satılıyor: Yiyen kendinden geçiyor
Aktüel

Uyku keki diyerek firma açıklama yaptı, Türkiye'de satışa başladılar! 1200 liradan satılıyor: Yiyen kendinden geçiyor

Yeniakit Publisher
2024-08-19 18:53:00 - 2024-08-19 18:56:48
Uyku keki diyerek firma açıklama yaptı, Türkiye'de satışa başladılar! 1200 liradan satılıyor: Yiyen kendinden geçiyor

Sosyal medya üzerinden satışa sunulan 'uyku keki' adı verilen külah şeklindeki kekler gündeme oturdu. Yiyen kişilerin kendinden geçtiği ve gözlerinin kızardığı görülürken, keklerin içinde uyuşturucu madde olduğu iddia edildi. "Uyku keki" skandalı sonrası 'uyku keki' ürünün satışının yapıldığı hesap apar topar kapatıldı.

Sosyal medyada ve internet sitesinde satışa sunulan 'uyku keki' adlı külah çikolatalar sosyal medyada gündem oldu. İçeriğinde uyuşturucu maddelerin de olduğu iddia edilen uyku kekleri büyük yankı uyandırdı.

Uyku Keki nedir? sorusu sosyal medyada sıkça aratılırken, keki yiyen insanların videoları endişe oluşturdu.

Tepkiler ve şikayetler sonrası ürünün satışının yapıldığı hesaplar ve internet sitesi apar topar kapatıldı.

GÖZLERİ KIZARIYOR, KENDİNDEN GEÇİYOR

Reklamı yapılan ürünleri deneyenlerin kendinden geçtiği, gözlerinin kızardığı ve böylece uykuya daldığı görüldü. İnternet üzerinden 1.200 TL'ye satılan külah çikolata ve sakızları tüketenlerin paylaştığı videolar sonrası birçok vatandaş, şikayette bulundu.

Uyku keki skandalı! 1200 liradan satılıyor: Yiyen kendinden geçiyor - 2. Resim
ÖNE ÇIKAN VİDEO

VATANDAŞLAR İNCELENMESİNİ İSTİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunan vatandaşlar, bu ürünlerin incelenmesini, külah keklerin içinde uyuşturucu içeren bir madde varsa, bu ürünleri satanların bir an önce yakalanmasını istiyor.

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