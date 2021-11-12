Uyku getiren bitki çayları nelerdir?

Sıcak bir fincan yatıştırıcı çay içmek uykusuzluğunuza iyi gelebilir. Çünkü çaydaki bileşikler, vücudunuzu gevşemeye ve uykuya hazırlanmaya teşvik eden sinir sistemindeki kimyasal reaksiyonları tetikler.

Uyku yapan bitki çayları

Papatya çayı

Papatya çayı uyumayı kolaylaştırma ve iyi bir gece uykusu alma konusunda güçlü bir potansiyel göstermektedir.

Papatya çayı, sakinleştirici yapısı nedeniyle yatmadan önce hazır bulundurmanız gereken harika bir içecektir. Bu çay, anksiyeteyi, uykusuzluğu tedavi etmek ve stresi azaltmak için geleneksel tıbbın bir parçası olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Yapılan bir araştırma, papatya çayının uykuya dalmak için geçen süre üzerindeki sakinleştirici etkilerini araştırdı. Araştırmacılar, 300 miligramlık dozlarda papatya özünün sıçanlarda uyku gecikmesini azalttığını buldu. İnsanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, bilim adamları papatyanın uykudan sonra uyanmayı ve uyanıklığı iyileştirmede de yararlı olduğunu buldular.

Çarkıfelek çayı

Çarkıfelek çayı, Passiflora incarnata bitkisinin hem taze hem de kurutulmuş yapraklarından elde edilir. Çarkıfelek çayı, balda yaygın olarak bulunan, sakinleşmeyi sağlayan ve zihinsel dinlendirmeyi artırmak için kasları yatıştıran bir flavon içerir.

Phytotherapy Research tarafından yayınlanan bir çalışmada, 18 ila 35 yaşları arasındaki 41 kişide çarkıfelek çiçeğinin uyku kalitesi üzerindeki etkileri incelendi. Katılımcılar 1 hafta boyunca bir fincan çarkıfelek çayı veya bir plasebo tüketerek bir uyku günlüğü tuttular. Çalışmanın sonunda, çarkıfelek çayı tüketen katılımcılar, uyku kalitesini önemli ölçüde artırdı.

Nane çayı

Nane çayı, geleneksel nane ve su nanesi bitkileri arasında bir melez olan Mentha balsamea bitkisinden yapılır. Yatmadan önce bir bardak nane çayı içmek, özellikle mideniz bulanıyorsa daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir. Anti-stres çayı olarak da bilinir. Kasları gevşeten ve sakinliği teşvik eden özellikler içerir.

Lavanta çayı

Lavanta çayı, Lavandula angustifolia bitkisinin çiçek yaprakları ve tomurcuklarından yapılır. Lavanta çayı tatlı, yumuşak ve hafif bir lezzet profiline sahiptir. Yatağa girmeden önce duyularınızı sakinleştiren efsanevi bir başka popüler kokudur. Bu çay, yoğun bir günün ardından dinlenmenin ve daha dinlendirici bir uykuya hazırlanmanın harika bir yoludur.

Kediotu kökü çayı

Kediotu kökü çayı, Asya ve Avrupa'ya özgü Valeriana officinialis bitkisinin köklerinden yapılır. Çay ağacı yağına benzer bir aroma profiline sahip lezzetli bir karışımdır. Bu çay, sakinleştirici ve yatıştırıcı gücünü korumak için kaynar su ile değil, sıcak suyla demlenmelidir.

Kediotu çayı, uykusuzluğun tedavisi ve daha iyi uyumak söz konusu olduğunda güçlü bir potansiyele sahiptir. Yapılan bir çalışmada, bu çayın uykusuzluğu iyileştirmek için orta düzey yetenekler gösterdiği bulundu. Kediotu çayı genellikle rahatlama ve uykuya neden olan bir hormon olan melatonine alternatif olarak önerilmektedir.

Bu çayın bağımlılık yapıcı nitelikleri olabileceğine bilmek önemlidir, bu yüzden onu diğer uyku çaylarından biriyle birlikte idareli kullanmak en iyisidir. Bazı ilaçlarla da etkileşime girebilir, bu nedenle uykusuzluğu veya diğer uyku koşullarını tedavi etmek için bu çayı kullanmadan önce doktorunuza danışın.