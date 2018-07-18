Uyku apnesinin belirtileri nelerdir?

BELİRTİLERİ:

Gündüz saatlerinde aşırı uykulu olma,

Yorgun hissetme,

Horlama,

Aşırı sinirlilik,

Yüksek tansiyon,

Unutkanlık,

Depresyon,

Konsantre olmada güçlük,

Kontrol edilemeyen şişmanlıktır.

Hastalar, uyku düzenlerinin bozulmasından kaynaklı olarak gündüz vakti aşırı uykulu ve yorgun hissederler. Buna uykusuzluktan kaynaklanan sinirlilik, unutkanlık ve konsantrasyon bozukluğu da eşlik eder.

Dahası, düzenli bir uyku uyuyamayan uyku apnesi hastaları istenmeyen kilo artışından yakınırlar. Geceleri ise tıkayıcı uyku apnesi sendromu olanlar horlama belirtisi gösterirler.

Uyku apnesi tedavisinde ‘CPAP’ adı verilen cihazlar kullanılır. Ancak kulaktan dolma bilgilerle CPAP cihazlarını hekime danışmadan kullanmak oldukça yanlış bir harekettir. Doktora danışmadan kullanılan CPAP cihazları başka hastalıklara da yol açabilir.

Bu cihazları kullanmak için lütfen öncelikle bir doktora görününüz. Doktorunuz gereken tahlil ve incelemeleri yaptıktan sonra eğer öneriyorsa kullanınız. Ancak kullanırken de yine hekiminizin önerdiği uygun basınç aralıklarında kullanınız.

Bu basınç aralıkları, CPAP satıcısı firmalarda çalışan yetkililer tarafından reçetede doktorunuzun belirttiğine uygun olarak cihazınıza tanımlanacaktır. Günümüzde uyku apnesi için en uygun tedavi yöntemi CPAP tedavisidir.

CPAP makinesinin çalışma şekli ortamdaki havanın basınç vasıtasıyla hastaya verilmesi ve böylece hastanın uykuda yaşadığı tıkanıklıkları önleme üzerinedir.

CPAP kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri özetleyecek olursak:

Doktor tarafından reçete edilen değerlere göre ayarlanması,

Kişiye uygun maske kullanılmasıdır.

Kişiye uygun maske kullanılmadığında hava kaçağı olacağından, yapılan tedavi amacına ulaşmayacaktır.

Uyku apnesinin belirtilerini fark ettiğimizde hemen bir doktora başvurmalıyız. Aksi halde uzun yıllar tedavi edilmeyen uyku apnesi kalp hastalıklarına ya da hayatı tehdit eden ciddi birçok hastalığa sebep olabilir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.