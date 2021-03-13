Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi belirtileri nelerdir?

Uyku apnesi nasıl anlaşılır? Uyku sırasında nefessiz kalan, gün içerisinde kendini yorgun hisseden pek çok kişi yaşadığı sağlık sorunun ne olduğunu merak ediyor. Peki, uyku apnesi nedir nasıl anlaşılır?

Uyku apnesi nedir?

Uyku apnesi sendromunda, uyku sırasında birkaç saniye süren geçici boğulmalar yaşanabilir. Bu boğulma anında kandaki oksijen seviyesi düşerek, beynin uyanmasını sağlar. Beyin solunum fonksiyonlarının durduğunu haber vermek için vücudu uyandırır. Kısacası uyku apnesi uyku sırasında oksijen almama durumu olarak açıklanabilir.

Uyku apnesi belirtileri nelerdir?

Yüksek sesle horlama

Başkasının şahit olduğu uykuda solunum durması atakları

Uykudan ani uyanmalar

Sabahları uyandığında ağız kuruluğu ya da boğaz ağrısının bulunması

Uykusuzluk çekme

Sabahları olan ağız kuruluğu ve boğaz ağrısı

Sabah baş ağrıları

Depresif ruh hali

Sinirlilik

Dikkat sorunları

Uyku apnesi için hangi doktora gidilir?

Gün içinde uykusuzluk, baş ağrısı, halsizlik sorunu yaşayanlar uyku apnesinden şüphelenenler hangi bölümden randevu almaları gerektiğini araştırıyor. Uyku apnesi sorusu yaşadığını düşünenler kulak burun boğaz bölümüne başvurmalı.

Uyku apnesi nasıl tedavi ediliyor?

Uyku apnesinin belirlenmesi için kişinin hastane ortamında gerekli ekipmanlarla kontrol edilerek uyuması gerekiyor. Halk arasında uyku testi olarak adlandırılan bu testin sonucunda kişinin uyku apnesi sorunu yaşayıp yaşamadığı ortaya çıkıyor. Ardından hastanın durumu, apnenin türüne göre tedavi yöntemi belirleniyor. Kimi uyku sırasında takılacak bir cihazla sorunundan kurtulabiliyor. Bazı hastaların yaşam şeklini değiştirmesi gerekiyor. Bazı hastalara diş hekimi tarafından, alt çeneyi öne iterek hava yolunu açmaya yarayan özel bir aparat hazırlanıyor. Uyku apnesi tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur. Bu sebeple mutlaka bir uzmana danışılması gerekiyor.