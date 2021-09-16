Uyku apnesi için önleminizi alın!

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Kasım Durmuş, zamanında ve gereken önlemler alınmazsa uyku apnesinin dikkatsizliğe yol açarak trafik kazası riskini 2-7 kat arttıracağını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Kasım Durmuş, uyku apnesinin, insomnia hastalığından sonra ikinci sıklıkta karşılaşılan bir hastalık olduğunu söyleyerek, “Uyku esnasında solunum durması olarak tanımlayabileceğimiz uyku apnesi; son zamanlar da sıkça duyduğumuz bir uyku hastalığıdır. Uykusuzluk diye bildiğimiz insomnia hastalığından sonra ikinci sıklıkta karşımıza çıkmaktadır. Dil kökü, yumuşak damağın veya aşırı büyümüş bademciklerin hava yolunu tıkaması sonucunda horlama ile beraber en az 10 saniye nefes alamamak uyku apnesi olarak adlandırılır. Eğer zamanında ve gereken önlemler alınmazsa uyku apnesinin dikkatsizliğe yola açarak trafik kaza riskine 2-7 kat artırmaktadır. Aynı zamanda öğrenme güçlüğüne ve iş kazalarının sıkılığının artmasına da neden olmaktadır” dedi.

Doç. Dr. Durmuş, uyku apnesi olmadan sadece horlamanın olması hastada sorun oluşturmayacağını fakat partnerinin bu durumdan şikayetçi olabileceğini ifade ederek, “Ancak uyku apnesi eşlik ediyorsa bu ciddi bir sağlık problemidir. Türkiye’ de uyku apnesi görülme sıklığı yüzde 2-4 arasında değişkenlik göstermektedir. Bu durum bize uyku apnesinin sık karşılaşılan bir sağlık problemi olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda obezite görülme sıklığının artması ile uyku apne sendromu görülme sıklığı da artmaktadır” diye konuştu.