Uyku apnesi, horlama ve bahar nezlesi ihmale gelmez

Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren, "Uyku apnesi, horlama, bahar alerjisi gibi sağlık sorunlarda geç kalınmadan mutlaka bir uzman doktor tarafından değerlendirilerek tedavi sürecine yönelik yöntemler izlenmelidir" dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş moderatörlüğünde sağlık alanında uzman doktorların katılımıyla İnstagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlar yüksek katılım ile devam ediyor. Yayının yeni konuğu ise hastanenin Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erdal Seren oldu. Seren, uyku apnesi, horlama ve bahar nezlesi üzerinde önemli bilgiler vererek, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Doç. Dr. Erdal Seren, “Uyku apnesi kısa bir tanımla 10 saniye ve üzerinde uykuda nefes durması olayıdır. Günümüzde uyku apnesi hastalığında artış gözlenmektedir. Bunun sebepleri arasında beslenme, aşırı stres, uyku problemleri, kullanılan ilaçlar, genetik hormonal problemler ve özellikle baş boyun bölgesindeki anatomik problemler olarak sıralayabiliriz. Tıkayıcı uyku apne hastalıkları oran olarak toplumda çok artmıştır, yaş olarak daha genç yaşlar düzeyine kadar inmiştir. Horlama ortaya çıkan gürültü, alınan havanın boğaz ve burun bölgesinden rahat olarak geçememesinden kaynaklanmaktadır. Uyku anından damak bölgesinin gevşemesi, solunum yolunun daralması ve hava geçişi esnasında titreşim ses oluşumunu yani horlamayı meydana getirir. Horlama tedavisinde önemli olan, teşhisin doğru konulmuş olmasıdır” diye konuştu.

Seren, “Bahar alerjisi, bahar aylarında havadaki polen miktarı ve çeşidinin artması sonucu başta burunda olmak üzere gözlerde, yüzde ve ciltte görülen bazı alerjik belirtilere verilen genel bir alerjik hastalık tanısıdır. Alerji toplumun yaklaşık yüzde 10 - yüzde 25’ini etkileyen bir hastalıktır. Alerji ile yoğun burun akıntısı, burun tıkanması da olduğundan geceleri burundan rahat nefes alınamaması nedeniyle uyku kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Uyku apnesi, horlama, bahar alerjisi gibi sağlık sorunlarının mutlaka bir uzman doktor tarafından değerlendirilerek tedavi sürecine yönelik yöntemler izlenmelidir" şeklinde konuştu.