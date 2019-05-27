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Uygur Türkü kadın Çin zulmünü anlattı! "'Beni öldürün' diye yalvardım"

Çin’deki Uygur kamplarından kurtulmayı başaranlardan biri olan 29 yaşındaki Mihrigül Tursun yaşadıklarını Washington’da gazetecilere anlattı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:17
Uygur Türkü kadın Çin zulmünü anlattı! "'Beni öldürün' diye yalvardım"

Çin’in yüzbinlerce Müslüman azınlığın farklı kamplarda tuttuğunu, buralarda insanların fiziki ve psikolojik işkencelere maruz kaldığını anlatan Tursun, kendisinin de dört gün boyunca uyumadan sorgulandığını, saçının kazındığını ve kişisel mahremiyetini ve beden dokunulmazlığını hiçe sayan tıbbi muayenelerden geçirildiğini aktardı. Üç kez tutuklanarak bu tip kamplara götürüldüğünü söyleyen Tursun, “Bu şekilde işkence çekmektense ölmeyi tercih ederdim. O nedenle beni öldürmeleri için yalvardım” dedi.

İki milyondan fazla insan bu durumda

Toplamda iki milyon etnik ve dini azınlığın bu tür kamplarda tutulduğu, zorla çalıştırıldığı ve kimlik bilincinden vazgeçmesi için baskı yapıldığı düşünülüyor. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere dünyadaki pek çok ülke Çin’e bu tip uygulamaları sonlandırması için çağrıda bulunuyor ancak Çin yönetimi iddiaları tamamen reddediyor.

Bölgeden gelen raporlar kamp dışında olan 10 milyon Türki Müslümanın da yoğun denetim ve gözlem altında tutulduğunu ve kişisel özgürlüklerin büyük ölçüde kısıtlandığını kaydediyor.

Çocuğunu kaybetti, işkence gördü, ABD’ye iltica etti

Çin’de doğup büyüyen Tursun, İngilizce dil eğitimi için önce Mısır’a yerleşmiş. Burada evlenen Tursun’un üç çocuğu olmuş. Ancak 2015’te ailesini görmek için Çin’e döndüğünde hemen gözaltına alınmış ve çocuklarından ayrılmış. Bu sırada üç çocuğundan biri hayatını kaybetmiş ve diğer ikisinde de sağlık problemleri oluşmuş.

Üç ay sonra serbest bırakılan Tursun, iki çocuğunu ameliyat ettirebilmiş ancak 2017’de yeniden gözaltına alınmış. Serbest bırakılmasından birkaç ay sonra yeniden alınan Tursun bu kez küçük ve boğucu bir hücrede 60 kadınla birlikte üç ay kalmış.

Hücrede yer olmadığı için sıra ile uyumak zorunda kaldıklarını, güvenlik kamerası önünde tuvaletlerini yaptıklarını ve Çin Komünist Partisi’ni öven şarkılar söylemek zorunda bırakıldıklarını anlatan Tursun, kendisinin ve hücre arkadaşlarının ne olduklarını bilmedikleri ilaçlar almaya zorlandıklarını söylüyor.

Bazen bir odaya götürüldüğünü başına kask takılarak elleri kolları bağlı şekilde elektrik verildiğini anlatan Tursun, “Vücudum şiddetle titrerken acıyı damarlarımda hissediyordum. Ağzımdan beyaz köpük geliyordu, gerisini hatırlamıyorum” diyor.

Serbest kalır kalmaz çocukları ile Mısır’a dönen Tursun’a Çin’e dönmesi söylendi ancak Kahire’de ABD Elçiliği ile iletişim kuran Tursun’un, iltica başvurusu kabul edildi ve Eylül 2018’de Virgina eyaletine yerleşti.

Kaynak : Kırımın Sesi Gazetesi

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:17
  1. Çin
  2. Uygur Türkü
  3. Çin işkencesi
  4. Doğu Türkistan

YORUM YAZ

  • BirolBirol38 dk önce
    Çin büyük devlet diye baştan pes etmeyeceğiz, elimizden geleni yapmakla mükellefiz.
  • Ahmet&Ahmet&38 dk önce
    Müslümanlar olarak bu kadar da, çaresizmiyiz yoksa çare mi alamıyoruz. Bu konuda hükümet yürüyecek biz vatandaşlar arkasından geleceğiz

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