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Gündem Uygur Türklerine yönelik kan donduran zulüm: Çin'i lanetlemeden ölme Müslüman!
Gündem

Uygur Türklerine yönelik kan donduran zulüm: Çin'i lanetlemeden ölme Müslüman!

Sosyal medyada yayılan bir videoda, Çin Devleti'nin Uygur Türklerine yönelik kan donduran zulmü gözler önüne serildi. Videoyu Twitter hesabından paylaşan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Çin'i lanetlemeden ölme Müslüman!" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 23:38:00 - 2022-04-08 23:44:37

 Yeniakit.com.tr 

Çin Devleti'nin Uygur Türklerine yönelik zulmü sürerken, sosyal medyada yayımlanan bir video, zulmün boyutunu gözler önüne serdi.

'Çin'i lanetlemeden ölme Müslüman!'

Çin'in Müslüman Uygurlara yönelik zulmünden birkaç örneğin aktarıldığı videoyu Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da Twitter hesabından paylaştı.

"Kur’an-ı Kerim okumanın, oruç tutmanın, tesettüre bürünmenin yasak olduğu Doğu Türkistan'da kardeşlerimiz öldürülüyor." diyen Dr. Şenocak, şu çağrıyı yaptı:

İslam adına her değerin yasaklandığı Türkistan’da Çin soykırım yapıyor. Çin'i lanetlemeden ölme Müslüman!

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