Uygur Türkleri Çin’i BM’ye şikayet etti

Göksel Çağlav Ankara

Çin’de Müslümanlara karşı yapılan insan hakları ihlalleri artarak devam ederken, kadınlara yönelik tecavüz, taciz, kötü muamele ve işkence uygulamaları uluslararası kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Bunun üzerine ABD, Kanada ve Avustralya ve İngiltere gibi ülkeler Çin’e yönelik boykot kararları almıştı. Bu girişimlerin üzerine Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Çin’deki toplama kamplarında inceleme yapmak için Çin’den izin istedi. Çin’in kabul etmesi üzerine BM heyeti önümüzdeki günlerde Çin’e gideceğini açıkladı. Doğu Türkistan Toplama Kamp Mağdurları Platformu Sözcüsü Mirza Ahmet İlyasoğlu ve Medine Nazimi BM heyetinin ziyareti öncesi yapılan başvuruyu Akit’e değerlendirdi.

İlyasoğlu, BM heyetinin gitmeden önce bu toplama kamplarından kaçarak Avrupa ülkelerine veya Türkiye’ye gelen kişilerle görüşmeden gitmesinin bir anlamı bulunmadığını belirterek, “Çin’in propaganda amaçlı önceden hazırlanarak gösterdiği mesleki okul haline getirilen ve propaganda malzemesi yaptığı BM heyetine de aynı yerleri gösterecektir. Veya benzeri senaryo ile hazırlanan yerleri göstereceğinden eminiz. Bunun olmaması için geçtiğimiz hafta kamptan kurtulan ve Avrupa’da yaşayan 4 kamp mağduru Cenevre’de eylem yapmış, ‘Gidecekseniz birlikte gidelim biz size gerçekleri yerinde gösterelim. Çin’in oyununa gelmeyin’ demişlerdi. Çin BM heyetini nereye gönderirse göndersin önceden hazırlık yaptığı yerlere götürecektir. Uygurlularla görüşmeden gerçek mağdurların olmadığı bir raporu kabul etmiyoruz. Bu raporun çok sağlıklı olacağını düşünmüyoruz. Biz hiçbir suçu olmadan Türk vatandaşı olduğu için toplama kampında tutulanlar daha serbest bırakılmadı. Türk vatandaşı olmayanlarda bu kamplarda zulüm yapılmaya devam ediliyor. BM heyetinin tek taraflı, soykırımı ve zulmü hafifletecek bir rapor hazırlamasını istemiyoruz. Kabul etmeyeceğiz, heyeti uyarmak için başvuru yapıldı. Bunun içinde yapılması gerekenler BM’ye anlatıldı”dedi.

“Kardeşlerimizle görüşsünler”

Kız kardeşi yıllardır toplama kampında sadece Türk vatandaşı olduğu ve Türkiye’ye gelip gittiği için zorla kampa götürülen Mevlüde Hilal’in ablası Medine Nazimi’de, heyetin kardeşi Mevlüde’yi bulun yapılanları onun ağzından dinlemesi gerektiğini belirterek, “BM heyeti bizim gibi kamp mağduru yakınları ile görüşmeli, kamptan çıkan şahitlerle görüşmeli. Bizim mağdur akrabalarımızı bulup ziyaret etmeden, onlarla görüşmeden rapor hazırlaması gerçekleri yansıtmayacaktır. Sadece Çin’in gösterdiği yerlere gidilmesi göstermelik bir senaryodan başka bir şey olmaz. Bu doğrultuda hazırlanacak raporun hiçbir hükmü olmaz. Bizim yakınlarımızın nerede olduğunu gösteren, durumlarını anlatan bir rapor hazırlanması gerekiyor. BM Dünya kamuoyunu kandırmamalı. Çünkü biz hâlâ akrabalarımızdan haber alamıyoruz” ifadelerini kullandı.