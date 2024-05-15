Diasporadaki Uygur topluluğu teşkilatlarının ve Uygur davası savunucularının bir çatı kuruluşu niteliğinde olan Dünya Uygur Kurultayı (DUK), 3-6 Mayıs 2024 tarihleri arasında kuruluşunun ve Uygur davasına olan yorulmak bilmez bağlılığının yirmi yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenledi. Almanya’nın Münih kentinde 16 Nisan 2004 tarihinde Doğu Türkistan Milli Kurultayı ile Dünya Uygur Gençleri Kurultayının birleşmesiyle bir çatı kuruluş olarak kurulan Dünya Uygur Kurultayı, küresel çalkantıların yaşandığı bir dönemde Uygurlar için bir umut ışığı olarak ortaya çıkmış, Uygur halkının sesini yükseltmeye çalışmış ve büyük zorluklar karşısında bir direnç sembolü olarak durmuştur. Geçtiğimiz yirmi yıl boyunca DUK, Uygur toplumuna uygulanan insan hakları ihlalleri ve soykırım hakkında farkındalık oluşturma konusunda önemli kilometre taşları elde etmiştir. Durmak bilmeyen savunuculuk çabaları sayesinde DUK, uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekerek 2023 ve 2024 yıllarında iki kez Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmiştir. Bu adaylıklar, Uygur halkının içinde bulunduğu kötü durumu ele alma ve zulmün faillerini sorumlu tutma konusundaki acil ihtiyacın dokunaklı hatırlatıcılarıdır.

Bu tarihi olayı anmak üzere DUK, Avrupa’daki Uygur diasporası için özel bir öneme sahip olan Almanya’nın Münih kentinde bir dizi kutlama etkinliğine ev sahipliği yapmıştır. Kurultayın 20. yıldönümü etkinliği; açılış konuşmaları, panel tartışmaları, ağ kurma fırsatları ve kültürel sergiler de dahil olmak üzere çok çeşitli etkinlikler içermiştir. Heyecan verici müzik performanslarından canlı açık hava pikniklerine kadar geniş kapsamlı etkinlik, Uygur halkının zengin kültürel mirasına saygı gösterirken, özgürlük, katılımcıların adalet ve insan hakları arayışına olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etmişti. Uygur meselesi, insan hakları, haysiyet ve uluslararası istikrar üzerindeki vahim etkileri nedeniyle küresel toplumun yeniden odaklanmasını ve daha fazla dikkat göstermesini gerektirmektedir. Çin hükümeti tarafından Doğu Türkistan’daki Uygur nüfusuna karşı uygulanan keyfi gözaltı, zorla çalıştırma, kültürel baskı ve soykırım raporları da dahil olmak üzere sistematik insan hakları ihlalleri, temel insan hakları ilkelerinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlalini temsil etmektedir. Uygurların içinde bulunduğu kötü durum sadece özgürlük, eşitlik ve adalet gibi temel değerlere meydan okumakla kalmamakta, aynı zamanda bu tür zulümlerin ele alınması ve önlenmesi için kolektif eyleme duyulan acil ihtiyacı da çarpıcı bir şekilde hatırlatmaktadır. Uygur krizini görmezden gelmek veya önemsizleştirmek, tehlikeli bir emsal teşkil etme ve dünya çapındaki diğer baskıcı rejimleri cesaretlendirme riski taşımaktadır. Bu nedenle, küresel toplumun dikkatini yeniden Uygurlara odaklaması, Çin hükümetine diplomatik baskı uygulaması ve Uygur halkına karşı devam eden zulümlerden sorumlu olanları hesap verebilir kılmak için somut adımlar atması zorunludur.

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