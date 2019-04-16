Uygur kadının acı feryadı! "Türkistan yanarak yok oluyor"

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Doğu Türkistanlı Nurala Göktürk, Uygur Türklerine yapılan zulme ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Göktürk; "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. Lütfen feryadımızı duyun" dedi.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen kadına 10 yıl hapis verdiler'

Nurala Göktürk, Paşa Hanım Kuçar isimli kadının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sebebi ile 10 sene hapis cezasına çarptırıldığını vurgularken; "Kendisi şu anda hapiste. Eşi ise Türkiye'de. 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğu da Çinli yetkililer tarafından sözde korunmaya alındı. Çocuklar hastalandı. Bilinçleri de kapanacak seviyeye gelince, Çinli yetkililer onları yakınlarına teslim ettiler. Her iki çocuk da Türk vatandaşı olduğundan dolayı korktular. Tedaviye alınan yavrularımız, iyileştiler ama hala konuşamıyorlar. Onlara yaklaşıldığında korkuyorlar" dedi.

'Uygur Türkleri'nin suçu ne?'

Nurala Göktürk, Uygur Türkleri'nin yaşadığı baskılara direnecek güçlerinin kalmadığını belirtirken; "Bizim suçumuz ne? Neden bu insanlar hapis cezasına çarptırılıyor? Biz terörist miyiz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyin konuşmasını istiyorum. Bizim sesimizi duyun. Çinliler tarafından verilen hapis cezalarını siz bilemezsiniz. Orada taciz var, dayak var, hayvanların bile yemeyeceği yiyeceklere mahkum ediliyorlar. Biz Türküz, biz Müslümanız, biz insanız. Ben memleketime gidemiyorum. Toprağıma dokunup memleketimin havasını soluyamıyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. Ne olur bizim sesimizi duyun. Türkistan yanıyor. Türkistan yok oluyor" ifadelerini kullandı.