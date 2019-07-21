Uygur: "Halet Çambel’in heykeli Adana’ya dikilmeli"

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Dr. Haluk Uygur, Türkiye’nin ilk açık hava müzesini kuran ünlü Türk Arkeolog Halet Çambel‘in heykelinin Adana’daki yeni müze girişine veya Sabancı Kültür Merkezi ile Tepebağ arasındaki refüje dikilmesi gerektiğini söyledi.

Uygur, 5 yıl önce Halet Çambel’i kaybettiklerinde Adana’ya görkemli bir heykelini yapabilmek için harekete geçtiklerini belirterek, "Ben, Erol Doğan, Zülfikar İnönü Tümer, A.İhsan Çay, Yaşar Ateşoğlu ve Ali Tıltay gibi kenti ve Halet Hoca’yı seven dostlarımızdan oluşan komite dönemin Turizm ve Kültür Bakanı Ömer Çelik’e ulaşmış ve olumlu yanıt almıştık. Hatta bu iş için ödenek bile ayrılmıştı” dedi.

Abidin_Dino">Abidin Dino Parkı’ndaki Abidin_Dino">Abidin Dino, Yaşar Kemal ve Orhan Kemal heykellerini de yapan Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mutluhan Taş’ın bronzdan oluşacak olan üç metrelik heykel için sadece masrafını alarak yapma sözünü verdiğini belirten Uygur, “Heykelin tasarımını ise Halet Hoca’yı Adanalı bir bilim ve bir de halk kadını ile birlikte betimleyecek şekilde düşünmüştük. Ayrıca heykelin kaidesinde Adana’yı ve Karatepe’yi betimleyen rölyefler olacaktı. Ancak bakan değişince tüm çabalar askıya alındı” ifadelerini kullandı.