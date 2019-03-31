Uygunsuz görüntüleri şikayet eden başörtülü öğrencilere öğretmenden şoke eden azar!

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Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi'nde uygunsuz görüntüleri şikayet eden 4 öğrenciye, sınıf öğretmeni tarafından verilen tepki şoke etti.

"Ben sana görüntümü bozuyorsun diyor muyum?"

Sınıftaki olayın kayda alındığı video, "Okulda onu yapma, bunu yapma!" diye tepki gösteren öğretmenin "Herkes istediği şekilde yaşar. İster açar ister kapatır." ifadelerinde bulundu. Öğrencileri azarlayan Öğretmenin "Ben sana kapatıyorsun diye, görüntümü bozuyorsun diyor muyum?" ifadeleri şoke etti.

Sosyal medyadan paylaştı

Sosyal medya hesabından olayı duyuran Tuğrul Selmanoğlu, "SKANDAL Yer Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu lisesi, öğrenciler akıllı tahtaya hergün uygunsuz görüntüler yansıtıyor, başörtülü 4 öğrenci öğretmene şikayet ediyor, Sınıf öğretmeni Eda Çağlasın müdahale etmediği gibi, öğrencilere verdiği skandal tepkiyi yorumsuz yayınlıyorum..." paylaşımında bulundu.