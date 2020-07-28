Uygun fiyatlı Amazfit Bip S Lite Tanıtıldı. Başlangıç fiyatı ne olacak?

Xiaomi'nin yan kuruluşlarından olan Amazfit, uygun fiyatlı akıllı bilekliği Amazfit Bip S Lite saatini tanıttı. Giriş seviyesinde olan saat, bir akıllı saatten alınabilecek özelliklerin hemen hemen hepsine sahip durumda. Abisi Amazfit Bip S'e göre daha düşük özelliklere sahip olsada fiyat/performans olarak ender saatlerler arasında yerini alacak gibi duruyor.

Amazfit Bip S Lite tasarımı

Ağırlığı şaşırtan Amazfit Bip S Lite, kordonu ile 30 gr ağırlığında. 50 metreye kadar suya dayanıklı ve Gorilla Glass 3 ile ekran sahip olan akıllı saatte birde parmak izini önleyeci bir kaplama bulunuyor. Bluetooh 5.0 a sahip olan cihaz, tek şarjda 30 gün gibi uzun bir kullanım performansı sunuyor. Yazılımının içinde 40 farklı saat kadran ile gelecek olan Amazfit Bip S Lite, aldığı güncellemeler ile bu sayıyı 150 e çıkarmayı planlıyor. Amazfit Bip S Lite, bir akıllı saatte olmasını bekleyeceğiniz neredeyse tüm sensörlere (BioTracker, kalp atış hızı sensörü, üç yönlü hareket sensörü) ve spor modlarına da (yürüyüş, koş, bisiklet vb.) sahip.

Amazfit Bip S Lite başlangıç fiyatı

Cihaz 349TL+vergiler fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Ama ürün ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında henüz bir bilgi yok .