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Teknoloji

Uygun fiyatlı Amazfit Bip S Lite Tanıtıldı. Başlangıç fiyatı ne olacak?

Amazfit, uygun fiyatlı akıllı saati Amazfit Bip S Lite'ı tanıttı. Amazfit Bip S Lite özellikleri neler? Amazfit Bip S Lite başlangıç fiyatı ne olacak?

Yeniakit Publisher
2020-07-28 14:52:00 -
Uygun fiyatlı Amazfit Bip S Lite Tanıtıldı. Başlangıç fiyatı ne olacak?

Xiaomi'nin yan kuruluşlarından olan Amazfit, uygun fiyatlı akıllı bilekliği Amazfit Bip S Lite saatini tanıttı. Giriş seviyesinde olan saat, bir akıllı saatten alınabilecek özelliklerin hemen hemen hepsine sahip durumda. Abisi Amazfit Bip S'e göre daha düşük özelliklere sahip olsada fiyat/performans olarak ender saatlerler arasında yerini alacak gibi duruyor.

Amazfit Bip S Lite tasarımı

Ağırlığı şaşırtan Amazfit Bip S Lite, kordonu ile 30 gr ağırlığında. 50 metreye kadar suya dayanıklı ve Gorilla Glass 3 ile ekran sahip olan akıllı saatte birde parmak izini önleyeci bir kaplama bulunuyor. Bluetooh 5.0 a sahip olan cihaz, tek şarjda 30 gün gibi uzun bir kullanım performansı sunuyor. Yazılımının içinde 40 farklı saat kadran ile gelecek olan Amazfit Bip S Lite, aldığı güncellemeler ile bu sayıyı 150 e çıkarmayı planlıyor. Amazfit Bip S Lite, bir akıllı saatte olmasını bekleyeceğiniz neredeyse tüm sensörlere (BioTracker, kalp atış hızı sensörü, üç yönlü hareket sensörü) ve spor modlarına da (yürüyüş, koş, bisiklet vb.) sahip.

Amazfit Bip S Lite başlangıç fiyatı

Cihaz 349TL+vergiler fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Ama ürün ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında henüz bir bilgi yok .

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