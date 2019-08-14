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'Uygun dozda egzersiz kronik hastalıkları önlüyor'

SBÜ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadriye Çetinkaya Öneş, "Uygun dozda ve sürede yapılan egzersiz, birçok kronik hastalığın oluşumunu önleyebiliyor." dedi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:16
'Uygun dozda egzersiz kronik hastalıkları önlüyor'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadriye Çetinkaya Öneş, yaptığı açıklamada, düzenliği yapılan egzersizin fiziksel ve zihinsel sağlığa olumlu etkileri olduğunu söyledi. 

Hareketsiz yaşamın ise kalp krizi, hipertansiyon, inme, obezite, şeker ve kanser gibi birçok hastalığa davetiye çıkardığına işaret eden Öneş, bu yaşam tarzının bilişsel fonksiyonları azalttığına yönelik görüşlerin de son dönemde gündemde yer bulduğunu aktardı.

Kadriye Öneş, kas-iskelet sistemi hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde temel olan egzersizin, stresi azalttığını ve hafızayı güçlendirdiğini belirterek, "Uygun dozda ve sürede yapılan egzersiz, birçok kronik hastalığın oluşumunu önleyebiliyor. Parkinson ve alzaymır hastalıklarının da düzenli egzersizle yavaşlatılabileceğini destekleyen araştırmalar var." diye konuştu.

"Ömrü uzatır, yaşam kalitesini artırır"

Özellikle çocukluk ve gençlik döneminde yapılan egzersizin, yaşlılık döneminde kas iskelet sistemine ciddi şekilde fayda sağladığını dile getiren Öneş, bu dönemlerde yapılan aktivitelerin kemik yoğunluğunun artmasında belirleyici olduğunu kaydetti.

Kadriye Öneş, "Egzersiz sayesinde büyüme ve serotonin hormonu ile tüm dokulardaki dolaşımın artmasıyla oksijenasyon ve dokuların beslenmesi artar. Ayrıca, insülin direnci ve enflamasyon azalır. Yani egzersiz, şeker hastalığından depresyona, kas iskelet hastalıklarından diğer birçok sistem hastalığına kadar korunmamızı sağlayarak ömrümüzü uzatır ve yaşam kalitemizi artırır." değerlendirmesini yaptı.

Egzersiz yapmanın düşünce becerisi ile hafızayı da güçlendirdiğinin altını çizen Öneş, erken bunamamak için egzersize daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı. 

"Sigara ve alkol bağımlılığının tedavisinde yer almalı"

Öneş, bazı araştırmaların, egzersiz yapan kişilerin beynindeki düşünme ve hafıza merkezlerinin yapmayan kişilere kıyasla daha büyük hacimde olduğunu gösterdiğine işaret etti.

Fiziksel aktivitenin artması ve düzenli yapılmasının bunamayı geciktirebildiğini vurgulayan Öneş, "Düzenli fiziksel aktivite yapan çocuklarda kavrama yeteneğinde, sayısal ve sözel testlerde önemli gelişmeler tespit edilmiş. Yine çalışmalar, düzenli egzersiz yapan erişkinlerde sigara ve alkol kullanımının daha az olduğunu gösteriyor. Sigara ve alkol bağımlılığı egzersiz bağımlılığıyla yer değiştirebilir. Sigara ve alkol bağımlılığından kurtulmanın tedavisinde uygun doz egzersiz reçetede mutlaka yer almalıdır." diye konuştu.

Haftada en az 4-5 gün 30 dakikalık egzersizin vücuda çok faydalı olduğunu belirten Öneş, yürüyüş, bisiklet ve yüzme gibi aerobik egzersizlerle denge ve esnekliği sağlayan fiziksel aktiviteleri önerdi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:16
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