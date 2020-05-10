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Aktüel

Uygulama noktasında ruhsatsız tüfek ve fişek ele geçirildi

Muğla’nın Menteşe ilçesi girişindeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız av tüfeği ve 67 adet fişek ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 11:16:07 -
Uygulama noktasında ruhsatsız tüfek ve fişek ele geçirildi

Muğla’nın Menteşe ilçesi girişindeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ruhsatsız av tüfeği ve 67 adet fişek ele geçirildi.


Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler tarafından ilçe girişindeki polis uygulama noktasında denetimler devam ediyor. Uygulama noktasında kontrol için durdurulan bir araçta ruhsatsız av tüfeği ve av tüfeğine ait 67 adet fişek ele geçirildi. Gece geç saatlerde yapılan kontroller esnasında özel aracında ruhsatsız av tüfeği ve 67 adet av tüfeği fişeği ele geçilen T.D. isimli şahıs ile ilgili olarak Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü Komiser Hamdibey Polis Merkezi Amirliğinde şahıs hakkında işlem yapıldı.

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