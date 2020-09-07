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Dünya Uydu görüntüleri paylaşıldı, Pentagon sessizliğe büründü! Denizaltından füze fırlatacaklar iddiası
Dünya

Uydu görüntüleri paylaşıldı, Pentagon sessizliğe büründü! Denizaltından füze fırlatacaklar iddiası

Kuzey Kore’deki bir tersaneye ait uydu görüntüleri Pentagon'u sessizliğe bürüdü. Görüntülerin sızması sonrası Kuzey Kore'nin denizaltından füze fırlatacağı iddiaları gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:24:00 -
Uydu görüntüleri paylaşıldı, Pentagon sessizliğe büründü! Denizaltından füze fırlatacaklar iddiası

Kuzey Kore’deki bir tersaneye ait uydu görüntüleri basına sızdı. Denizaltıdan fırlatılan orta menzilli bir balistik füzenin denemelerine ilişkin hazırlık yapıldığı iddiaları gündeme geldi.

ABD menşeli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (Centre for Strategic and International Studies /CSIS) yayını, füzenin testini destekler nitelikte.

ABD’li düşünce kuruluşu, Kuzey Kore’de Sinpo tersanesine ait görüntülerin birkaç gemiyi gösterdiğini söyledi.

Bu gemilerden birinin daha önce denizde test yapmak için kullanıldığı öne sürüldü.

Kuzey Kore, geçen Ekim ayında dış tehditlere karşı savunmayı güçlendirmek için denizden Pukguksong-3'ü balistik füzesini başarıyla test ettiğini duyurmuştu.

ABD’den CSIS raporu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

 

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