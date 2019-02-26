Uyarıyı yaptı: 'Trump askeri müdahale yapacak'

ABD'nin Porto Riko ve Kolombiya'ya asker yığdığını belirten Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Washington'un Venezuela'ya askeri müdahale hazırlığı yaptığını vurguladı.

Rus 'Argumentı i Faktı' gazetesine demeç veren Patruşev, "Venezuela halkına karşı sarkastik ve kibirli bir tutum içinde olan ABD, bu bağımsız ülkeye askeri müdahale hazırlığı yapıyor. ABD Özel Kuvvetleri askerlerinin Porto Riko'ya gönderilmesi, ABD ordusu birliklerinin Kolombiya'ya çıkarma yapması ve diğer gelişmeler, ABD Savunma Bakanlığı'nın meşru şekilde seçilmiş Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu iktidardan indirme operasyonunda harekete geçirmek amacıyla bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Venezuela halkı ABD'nin Maduro'yı devirmek istediğini anladı"

Patruşev, Venezuela'nın ABD tarafından dayatılan insani yardımları Washington'un Maduro'yu devirme hazırlığı yaptığını anladığı için reddettiğini söyledi.

Rus yetkili, "Venezuela halkı bunu çok iyi anlıyor. Gösterilen tepkinin, saldırgan ülkeden gelen malzemelerin reddedilmesinin ve devlet başkanının desteklenmesinin nedeni bu" dedi.

"ABD kendi önerdiği görüşmeleri uydurma gerekçelerle erteliyor"

Washington'dan Venezüella konusunda istişarelerde bulunma önerisi geldiğini ve Moskova'nın bunu kabul ettiğini de anlatan Patruşev, ancak ABD'li yetkililerin mutabık kalınan görüşme tarihini uydurma gerekçelerle ertelediğinin altını çizdi.