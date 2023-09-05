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Gündem Uyarısı günler öncesinden yapılan yağmur İstanbul'u vurdu! Vatandaş yardım bekliyor...
Gündem

Uyarısı günler öncesinden yapılan yağmur İstanbul'u vurdu! Vatandaş yardım bekliyor...

Yeniakit Publisher
2023-09-05 21:45:00 - 2023-09-05 22:34:18

Uyarısı günler öncesinden Meteoroloji tarafından yapılan şiddetli yağış yine İstanbul'u vurdu.

Özellikle Arnavutköy ve Küçükçekmece ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, evleri sular altında bıraktı.

Küçükçekmece'de ise bazı otomobiller suya gömüldü.

O anlar cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

'Malzemelerimiz zarar görüyor'

Tekstil atölyesini su basan bir vatandaş, "Atölyemi su bastı. Gittikçe çoğalıyor su. Sıkıntı yaşıyoruz. Yağmur yağdığında bu sıkıntıları yaşıyoruz. Mahsur kalma yok ama malzemelerimiz var. Zarar gördü bazıları." dedi.

İstanbul itfaiyesinin ne zaman harekete geçeceği merakla bekleniyor.
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