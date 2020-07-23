Uyarıları ciddiye alıp ekonomiyi kurtaralım

Corona virüsü (Covid-19) tehdidini büyük ölçüde bertaraf eden Türkiye, üretim ve ihracat başarılarıyla da ön planda. Virüsün yayılımını durduran ve art arda açıkladığı paketlerle de ekonomisine ivme katan ülke, ikinci dalga tehlikesine karşı da alarm halinde.

Ticaret devam etmeli

Bu tehlike hükümet tarafından her platformda dile getiriliyor. Nitekim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 ülkelerinden mevkidaşlarına Covid-19’a dair riskleri sıraladı. Albayrak’ın G20 Eylem Planı’nın ele alındığı toplantıda ikinci dalgayla karşı karşıya kalındığı takdirde ekonomilerin tamamen kapanmaması, ithalat ve ihracatın devam etmesi çağrısı yapması ise olumlu yankı uyandırdı.

Albayrak’a hak veren G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, pandeminin ticareti durdurmaması görüşünde birleştiler.

Çabalar ziyan olmasın

Ekonomistler de ilacı ve aşısı tam olarak imal edilemeyen Covid-19’da yaşanacak ikinci dalganın yıkıcı etki oluşturma riskine dikkat çekerek, “Sağlık odaklı uyarılar dikkate alınmalı, şirketler daha disiplinli çalışarak ekonomide beklenen rahatlamayı getirebilir. Aksi takdirde bütün çabalar ziyan olur” ikazında bulundular.

Hedef düzlüğe çıkmak

Pandemi nedeniyle 2020’nin ilk yarısını kayıplarla geçiren küresel ekonominin daha fazla kötüleşmemesi için dev ülkeler, bütün imkânlarını seferber ediyorlar. Alınan mali önlemler ve merkez bankalarının büyük likidite enjeksiyonlarıyla başta kendi ekonomilerini destekleyen hükümetlerin ana hedefi ise yeniden düzlüğe çıkmak. Ancak piyasaları tedirgin eden ikinci dalga riskine karşı şirketlerin atacağı adımlar ise belirsizliğini koruyor.

Bu durumu kaygıyla karşılayan iktisatçılar, ülkeleri ve şirketleri temkinli yürümeye davet ederek, “Covid-19’a karşı ihtiyatlı olunmalı. Ama içe kapanmaktan da kaçınılmalı. İhracatı arttırmaya odaklanılmalı” ifadelerini kullandılar.

Tabloyu öngöremiyoruz

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Burak Arzova, Yeni Akit’e değerlendirmede ikinci dalgaya karşı tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirterek, “Ne olup biteceğini bilemiyoruz. Covid-19’un mutasyona uğraması, Covid-20’nin karşımıza çıkması halinde ortaya çıkacak tabloyu öngöremiyoruz. Bu kötü senaryo. Bir de iyi senaryo var. O da Covid-19’un devam etmesi, vakalarda ibrenin yukarıya dönmesi. Öyle görünüyor ki Sayın Albayrak tarafından G20 toplantısında iyi senaryoya değinildi” dedi.

İşletmeler kapanmamalı

Pandemiye karşı Türkiye dahil pek çok ülkenin tecrübeli olduğunu anlatan Arzova, “Yanlış bir hamle yapılmayacak. Ekonomi tamamen açılmayacak da tamamen kapanmayacak da. Kapanmamalı. Üretim yapılmalı, iç ve dış tüketim karşılanmalı” diye konuştu.

Çalışanlara teşvik verilmeli

Corona virüsünün darbe vurduğu şirketlerin kredi destekleriyle ayakta durduklarının altını çizen Arzova, “Gelinen aşamada kurumlara değil, bireylere teşvik sunulmalı. Firmalar yerine çalışanlara sübvansiyon verilmeli” şeklinde konuştu.

Arzova, ayrıca irili ufaklı firmalara faizsiz kira ve ciro yardımı yapılmasını savundu.