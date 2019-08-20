Uyarılara aldırış etmediler! TOMA suyu yiyen HDP'li vekil hastaneye kaldırıldı HDP'li 3 belediyeye kayyım atanmasının ardından HDP'liler Diyarbakır'da izinsiz gösteri yapmaya kalkıştı. Caddelerde yolu trafiğe kapatan gruba polis müdahale etti. Eylem sırasında TOMA'nın tazyikli suyundan etkilenen HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır, Van ve Mardin'de İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na yapılan görevlendirmeye tepki için izinsiz eylem yapan, aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı. Caddelerde yolu trafiğe kapatarak, eylem yapmak isteyen HDP'lilerin dağılması için polis uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen izinsiz eylemini sürdüren grup, polisin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesiyle dağıtıldı. Müdahale sırasında gözaltına alınanlar oldu. Hastaneye kaldırıldı Diyarbakır'daki eylem sırasında HDP'li vekil Ayşe Acar Başaran, tazyikli sudan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.



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