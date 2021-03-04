Uyarılar peş peşe geldi! ABD'de flaş karar alındı

ABD Temsilciler Meclisi, 6 Ocak'ta baskın gerçekleştirilen Kongre binasına yönelik yeni bir tehdit nedeniyle bugünkü oturumunu iptal etti.

ABD'de Kongre binasına yönelik yapılan tehdit uyarısı, Temsilciler Meclisi'nin bugünkü oturumunun iptal edilmesine yol açtı. ABD Kongre Binası Polisi, adı açıklanmayan bir milis grubunun Kongre binasını işgal edebileceği yönünde istihbarat alınmasının ardından güvenlik uyarısı yaptı. Açıklamada, "ABD Kongre Binası Polis Departmanı, Kongre üyelerine, Kongre binasına yönelik olası tehditlerin farkında ve buna hazırlıklı" denildi.

Polisin yerel, eyalet ve federal kurumlarla birlikte Kongre binasına yönelik herhangi bir tehdidi durdurmak için birlikte çalıştığı belirtilerek, "İstihbaratı ciddiye alıyoruz" ifadelerini kullanıldı.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'nun bulunduğu Capitol'de güvenlik önlemlerinin arttırıldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1.9 trilyon Dolarlık korona virüs önlem paketi oylamasına ilişkin Senato'daki oturumun bugün yapılması bekleniyor.