Uyarı yaptılar: Suikast sayılacak

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, işgalci İsrail'in hapishanelerindeki idari tutukluluk uygulamasını protesto için 4 ayı aşkın süredir açlık grevini sürdüren Hişam Ebu Hevaş'ın vefat etmesi durumunda bunu suikast olarak değerlendirecekleri uyarısında bulundu.

Nehhale, açlık grevi nedeniyle sağlık durumu kötüye giden ve hareket kabiliyetini de yitiren Ebu Hevaş'la ilgili yazılı açıklama yaptı.

Nehhale açıklamasında, "Ebu Hevaş, şehit olursa bunu düşmanın gerçekleştirdiği bir suikast olarak addedeceğiz ve bu durumda suikastlara verilen karşılık neyse onu yapacağız." ifadesini kullandı.

Filistin Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamada, terörist İsrail'in Beer Yakov beldesindeki Assaf Harofeh Hastanesi'ne nakledilen Ebu Hevaş'ın sağlık durumunun kritik olduğunu kaydetmişti.

Açıklamada, Ebu Hevaş'ın 136 gündür açlık grevinde olduğu ve terörist İsrail'in buna rağmen idari tutukluluk halini kaldırmadığı aktarılmıştı.

El-Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu" olarak hapishanede tutuluyor. Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene terörist İsrail'in hapishanesinde tutuklu kalmıştı.

Ebu Hevaş, terörist İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için 17 Ağustos'ta açlık grevine başlamıştı.

İşgalci İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık'ta Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.