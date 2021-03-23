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Gündem Uyarı üstüne uyarı yapıldı Kar çok kuvvetli geliyor!
Gündem

Uyarı üstüne uyarı yapıldı Kar çok kuvvetli geliyor!

Ankara bu akşamdan itibaren kar yağışının etkisi altına giriyor. Meteoroloji İşleri Müdürlüğü yarın kar yağışının daha yoğun olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 15:08:00 - 2021-03-23 15:04:30
Uyarı üstüne uyarı yapıldı Kar çok kuvvetli geliyor!

Ankara'da bugün öğleden sonra yağmur şeklinde başlaması beklenen kuvvetli yağışların, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar şekline döneceği duyuruldu. Meteoroloji İşleri Müdürlüğü resmi sitesinden başkent için kar uyarısını başladı. Meteoroloji uyarısında "bu gece ve yarın (24.03.2021 Çarşamba) sabah saatlerinde kar yağışının etkili olacağı (8-12 cm) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

Ankara saatlik hava durumu

Başkentte saat 18.00'dan itibaren başlayacak sulu kar yağışı gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bırakacak. Hava sıcaklığı 0 derecenin altına inecek. 

Ankara'da kar yağışı 24 Mart 2021 çarşamba günü aynı hızla devam edecek. Perşembe günü de kar yağışı kesilmeyecek, cuma günü kar yağışı bir gün mola verdikten sonra cumartesi günü etkili olmaya devam edecek. Kar yağışı Ankara'yı pazar günü terkedecek. 

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