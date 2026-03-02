Uyarı Geldiğinde: Türk Devleti Sahadaydı

İşte Hüseyin Adalan'ın o yazısı;

Tarih bazen bağırmaz.

Bazen tank yürütmez, uçak kaldırmaz. Bazen sadece kapı çalar.

...! Ve o kapıyı çalan, çoğu zaman Türk Devleti olur.

2009–2010 yıllarında Orta Doğu’da bir sessizlik vardı. Ama bu sessizlik huzurdan değil, birikmiş fırtınadan doğuyordu. Yüzey sakindi. Saraylar ayaktaydı. Rejimler güçlü görünüyordu. Fakat toplumlar çatlak, zihinler yorgun, sokaklar öfkeliydi.

İşte tam o günlerde @RTErdogan Arap başkentlerini dolaşıyordu.

Bu geziler bir “dostluk turu” değildi. Bir “şov” hiç değildi. Ve asla bir “yıkım planı” değildi.

Bu geziler ikazdı.

Çünkü İslam Türk Devleti tarih boyunca şunu bilir: Bir coğrafyada adalet sarsıldığında, ilk önce yönetici uyarılır. Dinlerse kurtulur, dinlemezse tarih yürür.

Türk Devleti hiçbir zaman bir ülkeye “sokaklara dökülün” demedi. “rejimi devirin” demedi. “kan dökün” demedi.

Aksine şunu söyledi:

– Halkla bağını koparma – Adaleti zayıflatma – İtibarı zorbalıkla koruma – Dış güçlerin aparatına dönüşme

Bu sözler yumuşak uyarı gibi görünür. Ama aslında en sert ikazdır.

Çünkü tarihte biliriz: Uyarı alan ama kibirlenen, sonrasında uyarısız yıkılır.

Sonuç...

Arap Baharı Bir Başlangıç Değil, Bir Sonuçtu

Arap Baharı bir planla başlamadı. Bir merkezden kumanda edilmedi ilk anda. Arap Baharı, uzun süre kulak tıkanmasının sonucuydu.

Yıllarca:

– Halk susturuldu – Gençlik umutsuzlaştırıldı – Din istismar edildi – Devlet, halka karşı bir aygıta dönüştürüldü

Türk Devleti bu tabloyu gördü. Ve o yüzden sahaya indi.

Kimileri “neden gittiniz?” dedi. Asıl soru şudur:

Gitmeseydi, başka neler kaybedilecekti?

Tarih çok acımasız bir terazidir. Niyet tartmaz, sonuç tartar.

O günlerde Türk Devleti’nin sözlerini ciddiye alanlar krizi kontrollü atlattı.

Duymayanlar ise:

– Ya iç savaşa sürüklendi – Ya parçalandı – Ya dış güçlerin laboratuvarına döndü – Ya hâlâ toparlanamıyor

Burada suç Türk Devleti’nde değil. Suç, uyarıyı tehdit sayanda.

Çünkü Türk Devleti’nin dili şudur: “Ben söyleyeyim. Karar senin. Ama bedel tarihin.”

GÜNÜMÜZ: Aynı Coğrafya, Farklı Tehlike

Bugün takvimler 16.02.2026’yı gösteriyor. Ve yine aynı şey oluyor:

@RTErdogan yeniden Arap ülkelerinde. Yine kapalı kapılar. Yine sessiz görüşmeler. Yine kameraların yakalayamadığı cümleler.

Bu kez sokak hareketleri konuşulmuyor. Bu kez “bahar” kelimesi kullanılmıyor.

Çünkü bu sefer mesele başka.

Bu sefer:

Üçüncü Dünya Savaşı ve Yeni Dünya Düzeni

Yani bu sefer yıkım daha sessiz, ama daha derin.

Türk Devleti bu yüzden sahada. Çünkü bu coğrafya yıkılırsa, ateş sadece Arap başkentlerini yakmaz.

Bu Bir Kurtarma Yürüyüşüdür

Kimse şunu söyleyemez: “Türk Devleti geldi, ülkeler karıştı.”

Hayır.



Doğrusu şudur: Türk Devleti geldi, uyardı. Uyarıdan sonra dinlemeyenler, zaten yanmaya hazır olanlardı. BAE gibi...

Bu yürüyüş bir kurtarma yürüyüşüdür. Ama kurtarılmak isteyenler için.

Türk Devleti kimseyi zorla kurtarmaz. Zorla huzur vermez. Zorla istikrar dayatmaz.

Çünkü devlet aklı bilir: Zorla verilen düzen, ilk rüzgârda dağılır.

Türk Devleti fail değil, hakikatin taşıyıcısıdır.

O yüzden:

– Yıkım ithamı tutmaz – Komplo yaftası işlemez – “Siz yaptınız” cümlesi boşa düşer

Çünkü Türk Devleti, yangını çıkaran değil, yangın çıkmadan önce kapıyı çalandır.

Bu satırlar bir iddia değil. Bir kehanet hiç değil. Bu bir not düşmedir.

Yarın biri çıkıp “nasıl oldu?” dediğinde, arşiv açıldığında, uçak inişleri, görüşme tarihleri, sessiz temaslar incelendiğinde, suikastlar başladığında, şu gerçek görülecek:

Türk Devleti yine oradaydı. Yine söyledi. Yine uyardı.

Ve yine bazıları dinledi, bazıları sırtını döndü. BAE gibi.

Bundan sonrası kimseyi ilgilendirmez. Çünkü tarih, uyarıyı değil, inadı cezalandırır.