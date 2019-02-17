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Uyarı geldi! Yapılmazsa eğer benzine zam yapılacak

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası Başkanı Fesih Aktaş,benzinde oluşan 27-30 kuruşluk motorinde ise 10 kuruşluk zamların önüne geçmek için eşel mobil sisteminin devreye sokulmasını söyledi.

17 Şubat 2019 Pazar 16:58
Uyarı geldi! Yapılmazsa eğer benzine zam yapılacak

Bu geceden itibaren benzinde 27-30 kuruşluk, motorinde ise 10 kuruşluk zam bekleniyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, petrol fiyatlarının dünyada artış trendine girdiğini belirterek, bunun sonucunda Türkiye’de oluşan zam ihtiyacının ÖTV’den karşılanmasının enflasyonla mücadeleye olumlu katkı yapacağını, ayrıca bu hafta pazartesi gününden itibaren benzinde oluşan 27-30 kuruşluk motorinde ise 10 kuruşluk zamların önüne geçmek için eşel mobil sisteminin bir an önce devreye alınması gerektiğini belirtti.

"Akdeniz piyasasındaki fiyat artışı..."

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş, Türkiye’nin işlenmiş akaryakıt ürünlerinde temel aldığı piyasa olan Akdeniz piyasasındaki fiyat artışının ülkemizde de zam baskısına neden olduğunu belirterek şu bilgiyi verdi: “Bu piyasadaki fiyat hareketleri bunu açıkça ortaya koymaktadır. 11 Şubat’ta benzin fiyatları 525.25 dolar/metreküp iken 15 Şubat tarihinde 566 dolar/metreküpe yükselmiştir. Motorinde ise fiyat 594 dolar/metreküpten 624 dolar/metreküpe çıkmıştır.”

"İstasyonlar zor durumda"

Fesih Aktaş, fiyat artışının pano fiyatlarına yansıtılamamasından dolayı bazı dağıtıcılar tarafından son 3-4 gündür Türkiye’de istasyon bayilerine yansıtılmaya başladığını belirterek, “Bazı dağıtıcılar ile bazı istasyonlar ürünü pahalıya almakta, ancak tavsiye edilen fiyatlardan satmaya devam etmektedir. Bu durum, zaten artan maliyetler altında boğulan istasyonları iyice zor duruma düşürmektedir” dedi.

Türkiye’nin benzeri bir durumla geçtiğimiz Nisan ayında da karşılaştığını, o dönemde ekonomi yönetiminin sosyal devlet anlayışıyla hareket ederek, halkı enflasyona ezdirmemek adına eşel mobil sistemini devreye aldığını ve ihtiyaç duyulan zamların ÖTV’den karşılandığını belirten Fesih Aktaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şu an fiyatlar üzerinde oluşan zam baskısının önüne geçebilmek ve enflasyon ile mücadelede başarılı olmak adına eşel mobil sisteminin tekrar ve ivedilikle devreye alınması gerekmektedir. Akaryakıtta zamların ÖTV’den karşılanmasını öngören Eşel Mobil’le ilgili Mayıs 2018 tarihli Bakanlar Kurulu kararının son tarihi belirsiz olduğundan yeni bir karar gerekmeden bu sistemin yeniden uygulamaya alınabileceğine inanıyoruz.”

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:58
  1. benzin zam
  2. motorin zam

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah37 dk önce
    Biz daha çok tanzim bekleriz. Olan yine çiftçiye oradan da bize olacak. Tarımı bitirdiler, tarlalara bina dikenler yine oy istiyor, beka diyor.

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