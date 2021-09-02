Uyaran da olmadı! Ferhan Şensoy'un cenaze namazına katılan kadın tepki çekti

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Öldüğünde meyhaneye gidip kendilerinden önce ölenlerle orada "kafa çekeceğine" inanan Ferhan Şensoy'un cenaze namazındaki bir kadın, namaz kılmaya uygunsuz kıyafetle erkeklerin önünde saf tuttu.

Garip hareketler sergiledi

Kim olduğu bilinmeyen kadının namaz süresince sergilediği tavırlar, namaz ibadetine ne kadar uzak olduğunu da gösterdi. Namaz için dahi olsa, asgari kıyafet şartına uymayan bayanın, namaz sırasındaki hareketleri de garip karşılandı.

Kimse uyarmadı!

Namazdaki kadının, erkeklerle iç içe olması ve kılık-kıyafetinin namaz için uygun olmaması eleştirileri de beraberinde getirdi. Cenaze namazında olanların, namaza uygunsuz bir şekilde duran kadını uyarmamaları da hayretle karşılandı.

Ferhan Şensoy, sağlığında namaz ibadeti ile ilgili şunları yazmıştı:

21 Mayıs 2013 Aydınlık gazetesi

'Saygı göstermek değil savaşmak gerek'

"Herkesin düşüncesine saygı duymak gerekir, diye düşünülüyor. Gayet 'Güzin Abla' bir yaklaşım. Saygı duymak, o salak düşünceyi kabullenmek olamaz.

Bir salaklığa saygı duyulamaz.

Herkes, çok geniş bir kapsam. Herkesin her bir kesimi çok salak şeyler düşünüyorsa bunlara saygı göstermek gerekmez.

Kimi civil beyinlerin örümcekli düşüncelerine saygı göstermek değil, onlarla savaşmak gerekir.

Her eblehin zırva düşüncesine saygı göstermek zorunda değiliz, sövgü göstermek hakkımız mahfuz.

Tiyatroya gelen izleyici ne zaman namaz kılacak ulan!

Her yere mescit yapmak sevgisiyle mücehhes beyin, tiyatrolara da mescit yapılmasını önermiş! Durumun yasallaştığını düşünün!

Tiyatroya oyun izlemeye gelen izleyici, ne zaman namaz kılacak, lan civil beyin? İki perde arasında mı? Perde arası yerine, namaz arası mı verilecek? Üstelik tiyatro namaz saatlerinde oynanmıyor ki! Kıl beş vakit namazını, sonra gel tiyatroya namazperver izleyici! Di mi lan, civil beyin?"