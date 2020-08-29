UYAP sık sık vatandaşlar tarafından arama motorlarında araştırılıyor. UYAP üzerinden vatandaşlar dava dosyalarını inceleyebiliyor. Peki, UYAP nedir? UYAP'a nasıl giriş yapılır?

UYAP nedir?

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin kısaltması UYAP'tır. Adalet Bakanlığı'nın e-adalet ayağını oluşturan sistem sayesinde hem vatandaşlar hem de yetkililer pek çok bilgiye TC kimlik numarası ve şifre sayesinde hızlıca erişim sağlayabiliyor.

UYAP'a yargı mensupları hem de vatandaşlar erişim sağlayabiliyor. Sistemden dava dosyalarının yanı sıra emsal kararlar, dava arşivlerine de bakılabiliyor.

UYAP vatandaş | UYAP’ta neler var?

Vatandaşlar UYAP üzerinden sabıka kayıtlarına, nufüs kayıtlarına, adres kayıtlarına, ehliyet kayıtlarına kolaylıkla ulaşabilir. Ayrıca UYAP'tan döviz kurları takip edilebildiği gibi tapu ve kadastro kayıtları da incelenebilir. UYAP'tan dava dosyalarınızı da inceleyebilirsiniz.

UYAP nasıl giriş yapılır? | E devlet UYAP

UYAP’a giriş yapmak isteyen vatandaşlar hangi adımları takip etmeleri gerektiğini, nereden şifre almaları gerektiğini merak ediyor. UYAP vatandaş sayfasına giriş yapıp TC kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz.

UYAP VATANDAŞ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Dava dosyası nasıl bakılır UYAP?

Pek çok kişi UYAP'tan dava dosyalarına nasıl ulaşmaları gerektiğini araştırıyor. Bunun için öncelikle UYAP vatandaş girişiyle sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Sisteme giriş yaptığınızda sol tarafta yer alan menüden "Dosya Sorgulama" kısmından yargı türü yargı birimi mahkeme türü seçimlerini yapıp Dosya Görüntüle'ye tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Dava ne zaman UYAP’a düşer?

Bir davanın ne zaman UYAP'a yansıyacağı da merak edilenler arasında yer alıyor. Davanın mahkemeye ulaşması ve iddianamenin kabul edilerek esas numarası alması gerekiyor. Bu aşamayla birlikte dava UYAP'a yansır.

UYAP duruşma tarihi nasıl öğrenilir?

Vatandaşlar internetten duruşma tarihi öğrenip öğrenemeyeceklerini araştırıyor. UYAP üzerinden dava tarihini öğrenmek mümkün. Bunun için TC kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizle UYAP vatandaş girişini yapmanız gerekiyor. Ardından sol kısımda yer alan “Duruşma Sorgulama” kısmından dava tarihinizi öğrenebilirsiniz.

UAYP avukat girişi

Daha önce de belirtiğimiz gibi UYAP'a vatandaşlar ve yargı mensupları giriş yapabiliyor. Avukatların sisteme girişiyle vatandaşların ki farklılık gösteriyor. Bu sebeple avukatlar sisteme başka bir sayfadan yönlendiriliyor.

UYAP AVUKAT GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ