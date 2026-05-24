Koltuk kavgası bitti, eski yönetim geri döndü! Kılıçdaroğlu'nun kurmayları işgal edilen CHP Genel Merkezi'ne el koydu!
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği tarihi "mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine hukuken iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları, adeta savaş alanına dönen CHP Genel Merkezi'ne gelerek duruma el koydu.
Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı kurmayları, CHP Genel Merkezinde incelemelerde bulundu.
CHP Genel Merkezinin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesinin ardından, tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindekiler, genel merkezden ayrılarak Meclise yürümüştü.
Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun bazı yakın kurmayları, CHP Genel Merkezine gelerek hasar gören alanlarda incelemelerde bulundu.
Genel merkez binasında temizlik çalışması başlatıldı. Genel merkezde Özgür Özel'e ait bazı fotoğrafların indirilmiş olduğu görüldü.
Öte yandan, emniyet güçlerinin genel merkez etrafındaki yoğun güvenlik tedbirleri devam ediyor.
