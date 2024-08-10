UYAP 900 binin üzerinde kullanıcıya ulaştı
Türkiye’nin ilk e-devlet projelerinden olan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), 900 binin üzerinde kullanıcıya ulaşırken, vatandaş portalı kullanıcı sayısı 20 milyona ulaştı.
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile vatandaşların yargı sistemine daha hızlı ulaşmaları sağlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UYAP'ın 56 kurum ile 181 farklı alanda entegrasyonunu sağladık. Günlük 900 binin üzerinde kullanıcıya hizmet veriyoruz.
Vatandaş portalı kullanıcı sayısı 20 milyona ulaştı. Adalet Bakanlığı olarak dijital dönüşüm çalışmalarına önem vermeye, adalete erişimi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.
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