Uyanış'tan ayrılmıştı! İşte Sencer'in yeni projesi

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi reyting sıralamasında hep zirvede kaldı. Güçlü kadrosuyla ekranda hatırı sayılır bir yer edinen dizi bütün hayranlarını şaşırtarak yeni bir oluşuma gitti.

Bir dönem resmen sona erdi

Geçtiğimiz günlerde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Gürkan Uygun, Sevda Erginci, Leyla Lydia Tuğutlu ve Hatice Şendil gibi birbirinden başarılı isimlerin başrollerinde oynadığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bir dönem resmen sona erdi. Dizinin sezon finaline gitmesiyle bütün oyuncular ile yapılan anlaşma da sona erdi.

Ekin Koç'un yeni projesi

Gazeteci Birsen Altuntaş kulislere yansıyan son bilgileri sosyal medya hesabından paylaşarak başarılı oyuncu Ekin Koç'un Fox TV için hazırlıkları devam eden Elbet Bir Gün isimli dizi için görüşme halinde olduğunu yazdı.