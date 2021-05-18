Uyanış'ın yıldızı Mehmet Özgür bomba bir diziyle geliyor

Vuslat isimli TRT1 dizisinde 2 sezon geçiren Mehmet Özgür, Salih Baba karakteri ile izleyenleri adeta mest etmişti. Karakter oyunculuğunda zirvede yer alan ve her rolü iz bırakarak canlandıran Mehmet Özgür, Ya İstiklal Ya Ölüm dizisindeki Mehmet Akif Ersoy performansı ile yine TRT1 ekranında hayranlarına resital sunmuştu.

TRT1 ekranında 2019’da başlayan ve farklı rollerle 3 yıldır aynı ekrandan hayranlarına yeteneklerini sergileyen Mehmet Özgür, bu sezon da Uyanış Büyük Selçuklu ile yine oyunculuk dersi veriyor. Canlandırdığı Nizamülmülk karakterinin üzerine bir elbise gibi oturması, tarzı ve etkileyici görüntüsü ile Mehmet Özgür yine efsane bir işe imzasını attı.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yoluna devam ediyor. 35. bölüm ile birlikte sezon finali yapacak olan dizi, önümüzdeki sezonda da yine çok iyi sonuçlarla ekran macerasına devam edecek.

Mehmet Özgür yine TRT1 için ve yine çok önemli bir başka dizisi projesiyle daha hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Hay Sultan isimli dizide Çetin Tekindor’un başrolden pandemi nedeniyle ayrılmasının ardından Mehmet Özgür’e teklif yapılmıştı. Usta oyuncu da bir süredir iki dizi setinde bir arada yer alıyordu.

Akli Film’in yapımcılığını üstlendiği Hay Sultan isimli dizi 30 bölüm halinde hazırlanıyor. Dizinin çekimleri son sürat devam ederken, 10 Haziran itibariyle de çekimlerin bitmesi bekleniyor. TRT1’de dizinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz duyurulmadı. Ancak Hay Sultan için de büyük bir prodüksiyona imza atıldığı biliniyor.

Mehmet Özgür, yine etkileyici bir rolle daha izleyicilerin karşısına çıkacak. Tasavvuf alimi Abdülkadir Geylani’nin hayatını anlatacak “Hay Sultan” dizisi yakında TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.