  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şimdi değilse ne zaman?
Sergen Yalçın'dan itiraf! 'İzlememiştim'
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku!
Hadi Özışık'ın görevine son verildi
Medya Uyanış Büyük Selçuklu'ya direnemediler! Masumiyet hakkında karar çıktı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'ya direnemediler! Masumiyet hakkında karar çıktı

Rezil projeleri ile bilinen FOX TV'de bir dizi için daha sona gelindi. Reytinglerde beklentileri karşılayamayan Masumiyet dizisi, Pazartesi günü Uyanış Büyük Selçuklu'nun bir hayli gerisinde kalınca final yapma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 13:17:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu'ya direnemediler! Masumiyet hakkında karar çıktı

Reytinglerde bazen istediği sonuçları alamayan ve yurt dışından finanse ettiği dizilerin rezil sahnelerini topluma gösteren FOX TV beklentilerin altında kalmaya devam ediyor.

Gayrimeşru ilişkilerin olduğu Baraj, Sen Çal Kapımı ve Yasak Elma dizisini şiddet sahneleriyle Masumiyet dizisi takip ediyor. Dizide evlilik müessesi yerler altına alınırken senaryo gereği gösterilen anne karakteri ise yaptığı oyunlarla aile kavramını yerle bir ediyor.

Normalde Çarşamba günleri ekranlara gelen Masumiyet dizisi, kanal tarafından alınan yeni bir kararla Pazartesi gününe alınmıştı.

17 Mayıs Pazartesi yeni yayın gününde ekrana gelen Masumiyet dizisi, reytinglerde yine istediği sonucu elde edemedi.

Başrollerinde Serkay Tütüncü, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve İlayda Alişan'ın olduğu Masumiyet dizisinin yılan hikayesine dönen final kararında son nokta konuldu.

Tv100'den gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, sezon finali yapan Yasak Elma dizisinin yerine yayınlanan Masumiyet'in dün tekrar 13. bölümde bitmesine karar verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Peker'in Özışık videosu gündem olmuştu! Abdurrahman Dilipak, Boynukalın bombasını patlattı
Gündem

Peker'in Özışık videosu gündem olmuştu! Abdurrahman Dilipak, Boynukalın bombasını patlattı

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Sedat Peker'in Hadi Özışık ile bir görüşmesini yayımlamasına ilişkin değerlenirmede bulundu.
‘Kademeli normalleşme’ye turizmciler umutlu başlıyor
Ekonomi

‘Kademeli normalleşme’ye turizmciler umutlu başlıyor

Sahip olduğu 25 bini aşkın yatak kapasitesi ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda gelen Balıkesir’in Edremit, Bur..
Mısır Türkiye'ye karşı iki ülke ile anlaştı
Dünya

Mısır Türkiye'ye karşı iki ülke ile anlaştı

Mısır, Rum Yönetimi ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tatbikatlara devam etme konusunda anlaşma sağladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay