Uyanış Büyük Selçuklu'ya direnemediler! Masumiyet hakkında karar çıktı

Reytinglerde bazen istediği sonuçları alamayan ve yurt dışından finanse ettiği dizilerin rezil sahnelerini topluma gösteren FOX TV beklentilerin altında kalmaya devam ediyor.

Gayrimeşru ilişkilerin olduğu Baraj, Sen Çal Kapımı ve Yasak Elma dizisini şiddet sahneleriyle Masumiyet dizisi takip ediyor. Dizide evlilik müessesi yerler altına alınırken senaryo gereği gösterilen anne karakteri ise yaptığı oyunlarla aile kavramını yerle bir ediyor.

Normalde Çarşamba günleri ekranlara gelen Masumiyet dizisi, kanal tarafından alınan yeni bir kararla Pazartesi gününe alınmıştı.

17 Mayıs Pazartesi yeni yayın gününde ekrana gelen Masumiyet dizisi, reytinglerde yine istediği sonucu elde edemedi.

Başrollerinde Serkay Tütüncü, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve İlayda Alişan'ın olduğu Masumiyet dizisinin yılan hikayesine dönen final kararında son nokta konuldu.

Tv100'den gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre, sezon finali yapan Yasak Elma dizisinin yerine yayınlanan Masumiyet'in dün tekrar 13. bölümde bitmesine karar verildi.