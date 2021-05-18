Uyanış Büyük Selçuklu'ya bomba isim geldi! İlk kez görüldü
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 33. Bölüm 1. Ön İzlemesi yayınlandı.
TRT 1’in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’nun 33. Bölüm 1. Ön İzlemesi yayınlandı.
Uyanış Büyük Selçuklu’da Kıpçak Beyini oynayacak olan Abdül Süsler yeni bölümle birlikte diziye dahil oluyor.
Ön izlemede Hasan Sabbah’ın iki büklüm önünde oturduğu Kıpçak Beyi, Başulu Hatun’un yaşadıklarını öğrenince, Melikşah’a kinlenerek kılıcını bilemeye başlıyor.
Sevilen dizinin 33. Bölümü 24 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana geldi.