Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'na katıldı

Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarına damgasını vuran ''Barbaroslar: Akdeniz' in Kılıcı'' dizisine yeni bir isim katıldı. Diziye son katılan ünlü isim başarılı oyuncu Bülent Alkış oldu.

Bülent Alkış'ın oynadığı "Kemal Reis", Osmanlı Devleti'ne bağlı Türk korsanlar içinde en büyüğü ve en meşhurudur. Piri Reis'in amcasıdır. Namı bütün Akdeniz'e yayılmış olan Kemal Reis, Osmanlı Devleti'nin ve sultanın en gözde ve ayrıcalıklı adamlarındadır. Olağanüstü yetkilerle donatılmış bir kişidir. Oruç ve Hızır'ın dünyasına girdikten sonra gerek olaylarda koyduğu tavır, gerekse verdiği kararlarla büyük etkiler uyandıracak; Osmanlı-Venedik Savaşı'ndaki rolüyle Modon Kalesi'nin fethedilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.