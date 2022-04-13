  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'na katıldı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'na katıldı

Uyanış Büyük Selçuklu'da Ömer Hayyam karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkan Bülent Alkış, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'na dahil oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 10:47:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu'nun yıldızı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'na katıldı

Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarına damgasını vuran ''Barbaroslar: Akdeniz' in Kılıcı'' dizisine yeni bir isim katıldı. Diziye son katılan ünlü isim başarılı oyuncu Bülent Alkış oldu.

Bülent Alkış'ın oynadığı "Kemal Reis", Osmanlı Devleti'ne bağlı Türk korsanlar içinde en büyüğü ve en meşhurudur. Piri Reis'in amcasıdır. Namı bütün Akdeniz'e yayılmış olan Kemal Reis, Osmanlı Devleti'nin ve sultanın en gözde ve ayrıcalıklı adamlarındadır. Olağanüstü yetkilerle donatılmış bir kişidir. Oruç ve Hızır'ın dünyasına girdikten sonra gerek olaylarda koyduğu tavır, gerekse verdiği kararlarla büyük etkiler uyandıracak; Osmanlı-Venedik Savaşı'ndaki rolüyle Modon Kalesi'nin fethedilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay