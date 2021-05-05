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Medya Uyanış Büyük Selçuklu’nun oyuncusu Sevda Erginci eleştirilere cevap verdi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu’nun oyuncusu Sevda Erginci eleştirilere cevap verdi

Uyanış Büyük Selçuklu'da Turna Hatun karakterini oynayan Sevda Erginci boyuyla ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 14:21:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu’nun oyuncusu Sevda Erginci eleştirilere cevap verdi

TRT’de izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ilgi çekmeye devam ediyor.

Dev prodüksiyonlu dizide savaş sahneleri damga vururken, oyuncu performansları da ayrı değerlendiriliyor. Sosyal medyada binlerce kullanıcı dizinin bölümünün olduğu gün oyuncu performansları üzerinden yorumlarını sürdürüyor.

Buğra Gülsoy, Ekin Koç gibi isimlerin yanı sıra Turna karakterini oynayan Sevda Erginci de konuşulmaya başlandı.

1,59 metre boyundaki Sevda Erginci, bir dergiye verdiği röportaj sonrası sert çıkış yaptı. Röportajda boyuyla dalga geçilen oyuncu eleştirilere cevap verdi.

Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu Sevda Erginci şu ifadeleri kullandı:

Aslında çok sıkıldım bunu konuşmaktan ve artık umursamak istemiyorum. Çünkü yıllardır bana en çok sorulan ve söylenen şey bu. Hiç tanımadığım, hayatımda yeri olmayan insanlar bunu sorun haline getirmeden önce, farkında da değildim açıkçası. Veya esprisi yapılırsa çok güldüğüm bir konuydu. Samimi bir şekilde yapıldığında hâlâ öyle. Bunun son zamanlarda çok sık ve acımasızca yapılıyor olmasının sebebi, hepimizin sosyal medyada fazla ulaşılabilir olması ve insanların kişisel mutsuzlukları sanırım.

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