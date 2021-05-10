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Medya Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 31. Bölüm 2. Fragmanı nefes kesti
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu'nun 31. Bölüm 2. Fragmanı nefes kesti

TRT 1'in reytingleri altüst eden dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 31. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmandaki aksiyon sahnelerinin Hollywood yapımlarını aratmaması yeni bölümle ilgili merakı arttırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 07:38:00 - 2021-05-10 07:42:07

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Hatice Şendil ve Ekin Koç gibi oyuncularının yer aldığı TRT 1’in sevilen tarih dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu’nun 31.Bölümü adeta nefes kesecek.

Dizinin 31. Bölümünün 2. Fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Sencer ve Muhammed Tapar’ın omuz omuza Hasan Sabbah ve adamlarına karşı verdiği mücadele görülüyor. Aksiyon sahneleri ise izleyicileri yeni bölümle görsel şölenin beklediğinin müjdesini veriyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Melikşah, Turanşah’ı tuzağa düşürmüş ve onu taht şehrini ele geçirmeye kalkıştığında yakalamıştı. Ölümün eşiğine gelen Turanşah, Melikşah’ın gazabından kurtulmak için ele geçirip hapsettiği Sabbah ve Tekiş’i, serbest bırakılması karşılığında Melikşah’a teslim etmeyi önerecektir. Melikşah, Turanşah’ın bu önerisini kabul edip; onu bağışlayacak mıdır?

Mitras, Kuvel’e geleceğini sandığı Melikşah’a pusu kurmuş, Kuvel yolunda üzerine atılmak için beklemekteydi. Melikşah’ın herkese bir oyun oynadığını anladığında ne yapacaktır? Ayrıca Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş’in Turanşah tarafından alıkonulduğunu öğrenecektir.

Korunmasına çok ehemmiyet verdiği, Melikşah’ı uğraştırması hasebiyle Kuvel’in kaderinin bağlı olduğu Şelemzar şehrinin önderlerini tutsaklıktan kurtarmak için harekete geçecektir. Bu eyleminde başarıya ulaşabilecek midir?

Öte yandan Mitras’a paralel olarak Sabbahların tutulduğu yeri öğrenecek olan Sencer, Sabbahları yakalayabilecek midir? Sencer, Faysal’dan İlteber’in ve Ayaz’ın intikamını almayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Melikşah, bin bir desiseyle Batınilerin ele geçirdiği Şelemzar’ı yeniden topraklarına katıp; büyük hedefi Kuvel Kalesi’ni fethedip; babası Sultan Alparslan’ın işaret ettiği ilahi mefkûre için yürümeye devam edecek midir?

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