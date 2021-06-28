Uyanış Büyük Selçuklu'dan sonra bir bomba dizi daha geliyor! Mevlana'nın başrolleri belli oldu

TRT1'de ekranlara gelmesi beklenen dönem dizisi Mevlana'da kadro belli olmaya başladı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Hekimoğlu"nun ardından "Mevlana" dizisi için anlaşan ve imajını yenileyen Kaan Yıldırım'ın partneri belli oldu.

Kaan Yıldırım "Hekimoğlu"nun ardından Kale Film'in TRT için çekeceği "Mevlana" dizisiyle anlaştı. Can Ulkay'ın yönetmen koltuğuna oturacağı, Ali Aydın'ın ise yazdığı dizide Yıldırım'ın partnerini oynayacak oyuncu da belli oldu.

"Ramo"da seyirci karşısına çıkan Devrim Özkan, Yıldırım'a eşlik edecek ve Mevlana dizisinde "Efsun" karakterini oynayacak.

Öte yandan 30 bölüm sürecek olan "Mevlana"nın güçlü ekibine son olarak Haluk Piyes ile Burak Can da katıldı.