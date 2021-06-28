  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarihi cami UNESCO listesine girmeye hazırlanıyor! Görenler hayrete düşüyor
Yasin Suresi'nin hiç bilinmeyen sırları!
Altay'da başkan belli oldu
Terör örgütü DEAŞ'a eş zamanlı operasyon: 26 gözaltı
Medya Uyanış Büyük Selçuklu'dan sonra bir bomba dizi daha geliyor! Mevlana'nın başrolleri belli oldu
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'dan sonra bir bomba dizi daha geliyor! Mevlana'nın başrolleri belli oldu

TRT1, Uyanış Büyük Selçuklu'dan sonra yeni bir dönem dizisini ekrana getirmeye hazırlanıyor. Dizide kadro şekillenmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 17:32:00 - 2021-06-28 17:48:14
Uyanış Büyük Selçuklu'dan sonra bir bomba dizi daha geliyor! Mevlana'nın başrolleri belli oldu

TRT1'de ekranlara gelmesi beklenen dönem dizisi Mevlana'da kadro belli olmaya başladı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Hekimoğlu"nun ardından "Mevlana" dizisi için anlaşan ve imajını yenileyen Kaan Yıldırım'ın partneri belli oldu.

Kaan Yıldırım "Hekimoğlu"nun ardından Kale Film'in TRT için çekeceği "Mevlana" dizisiyle anlaştı. Can Ulkay'ın yönetmen koltuğuna oturacağı, Ali Aydın'ın ise yazdığı dizide Yıldırım'ın partnerini oynayacak oyuncu da belli oldu.

"Ramo"da seyirci karşısına çıkan Devrim Özkan, Yıldırım'a eşlik edecek ve Mevlana dizisinde "Efsun" karakterini oynayacak.

Öte yandan 30 bölüm sürecek olan "Mevlana"nın güçlü ekibine son olarak Haluk Piyes ile Burak Can da katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay