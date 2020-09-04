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Medya Uyanış: Büyük Selçuklu'dan Kuruluş Osman'ın tahtını sallayacak fragman
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu'dan Kuruluş Osman'ın tahtını sallayacak fragman

28 Eylül Pazartesi günü TRT'de ekranlara gelecek olan Uyanış: Büyük Selçuklu'nun fragmanı nefes kesti. Büyük beğeni alan dizinin fragmanı için "Kuruluş Osman'ın tahtını sallayacak" şeklinde yorumlar yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:57:00 -

Diriliş Ertuğrul dizisiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen TRT, yeni yayın dönemine ses getirecek bir projeyle giriyor.

Selçuklu İmparatorluğu'nu anlatan yeni dizi "Uyanış: Büyük Selçuklu"nun fragmanı yayınladı.

TRT'nin sosyal medya hesabından paylaşılan ve nefes kesen fragman, büyük beğeni topladı.

"Kuruluş Osman'ın tahtını sallayacak"

Uyanış: Büyük Selçuklu'nun fragmanı için sosyal medyada, Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan ve reytinglere ambargo koyan Kuruluş Osman dizisinin tahtını sallayacağı şeklinde yorumlar yapıldı.

Önemli isimler kadroda!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosunda Gürkan Uygun, Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Cemal Toktaş, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Çiğdem Selışık Onat ve Sevda Erginci gibi önemli isimler yer aldı.

TRT, dizisinin fragmanını şu ifadelerle paylaştı:

"Kılıcın parlattığı, kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü “Uyanış: Büyük Selçuklu”, 28 Eylül Pazartesi  @TRT1’de başlıyor!"

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