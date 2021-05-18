Uyanış Büyük Selçuklu'da sürpriz ayrılık! Veda etti
TRT1'de izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu'da bir isim diziye resmen veda etti.
TRT1'de ekranlara gelen dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş, diziyle ilgili sürpriz gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmıştı. Altuntaş, Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal karakterini oynayan İsmail Ege Şaşmaz'ın diziye veda edeceğini duyurmuştu.
32. Bölümü ile ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu'dan Melik Ahmet Sencer, öldürülen yiğitlerinin intikamını alarak Faysak'ı öldürdü.
Böylelikle İsmail Ege Şaşmaz, fenomen projeye veda etmiş oldu.