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Medya Uyanış Büyük Selçuklu'da sürpriz ayrılık! 32. Bölüm öncesi diziye veda etti
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da sürpriz ayrılık! 32. Bölüm öncesi diziye veda etti

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi olan Uyanış Büyük Selçuklu'da Ahmed Sencer ve Melik Tapar'ın yanlış hamleleri sonrası bir ismin öldürülmesi izleyenlerin fena halde üzdü. Birçok dizi takipçisi Tapar'ın devlet aklının önüne duygusallığı koyması nedeniyle bu ölümün meydana geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 10:07:00 - 2021-05-11 10:53:35
Uyanış Büyük Selçuklu'da sürpriz ayrılık! 32. Bölüm öncesi diziye veda etti

Uyanış Büyük Selçuklu 31.son bölümde evladı dünyaya gelen Tapar, babalık coşkusunu iliklerine kadar hissedip tarifi mümkün olmayan duygular yaşar. Uyanış Büyük Selçuklu'da Aydoğdu'nun son nefesini vererek hayata gözlerini yumması herkesi derin bir üzüntüye boğar. Davasına mütemadiyen baş koyan ve yolundan dönmeye asla niyeti olmayan Sencer'in, Melikşah'a ''Sultanımsan melikine itimat edesin, babamsan da oğluna!'' şeklinde rest çekmesi geceye damgasını vurdu. Tapar ile Sencer kardeşlerin birbirlerine sıkı sıkıya kenetlenerek ve kol kanat gererek omuz omuza vuruşmasının ardından Uyanış Büyük Selçuklu 32.bölüm merak edilmeye başlandı.

Üzen ayrılık

Dizi de Melik Tapar yaptığı yanlış hamleler sonucunda Hasan Sabbahı elinden kaçırdı ve yaşanan bu gelişmeden dolayı Aydoğdu da şehitlik mertebesine ulaştı. Dizinin daha inandırıcı olması için dizide yer alan bazı önemli karakterlerin senaryo gereği ara ara ölüm sahnelerine şahit oluyoruz. Aydoğdu karakterini oynayan Janbi Ceylan da bu sebepten ötürü diziden ayrıldı. Genç ve başarılı oyuncunun diziden ayrılması ise izleyiciler tarafından büyük tepkilere yol açtı.Aynı zamanda çok başarılı ve yetenekl bir savaşçı olan Melik Tapar'ın ise böyle basit bir hataya düşmesi de seyircilerin tepkisinden kurtulamadı.

Uyanış Büyük Selçuklu Son Bölümde Neler Yaşandı?

Melikşah, Turanşah’ı tuzağa düşürmüş ve onu taht şehrini ele geçirmeye kalkıştığında yakalamıştı. Ölümün eşiğine gelen Turanşah, Melikşah’ın gazabından kurtulmak için ele geçirip hapsettiği Sabbah ve Tekiş’i, serbest bırakılması karşılığında Melikşah’a teslim etmeyi önerecektir. Melikşah, Turanşah’ın bu önerisini kabul edip; onu bağışlayacak mıdır?

Mitras, Kuvel’e geleceğini sandığı Melikşah’a pusu kurmuş, Kuvel yolunda üzerine atılmak için beklemekteydi. Melikşah’ın herkese bir oyun oynadığını anladığında ne yapacaktır? Ayrıca Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş’in Turanşah tarafından alıkonulduğunu öğrenecektir. Korunmasına çok ehemmiyet verdiği, Melikşah’ı uğraştırması hasebiyle Kuvel’in kaderinin bağlı olduğu Şelemzar şehrinin önderlerini tutsaklıktan kurtarmak için harekete geçecektir. Bu eyleminde başarıya ulaşabilecek midir?

Öte yandan Mitras’a paralel olarak Sabbahların tutulduğu yeri öğrenecek olan Sencer, Sabbahları yakalayabilecek midir? Sencer, Faysal’dan İlteber’in ve Ayaz’ın intikamını almayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Melikşah, bin bir desiseyle Batınilerin ele geçirdiği Şelemzar’ı yeniden topraklarına katıp; büyük hedefi Kuvel Kalesi’ni fethedip; babası Sultan Alparslan’ın işaret ettiği ilahi mefkûre için yürümeye devam edecek midir?

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Yorumlar

Alï

Barbaros da yerini hazırlamış demekki
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