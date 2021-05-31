Uyanış Büyük Selçuklu’da Sultan Alparslan sesleri! Barış Arduç için Hollywood’dan özel ekip geliyor

TRT 1 ekranlarında milyonların ilgisini çeken Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ikinci sezonuyla ilgili ortaya çıkan detaylar, herkesi şaşırtmıştı.

Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Ekin Koç gibi isimlerin olduğu dizinin sezon finali olacakken bir anda Sultan Alparslan dönemine geçileceği günlerce konuşulmuştu.

Sultan Melikşah döneminin son bulacağı dizide sadece Nizamülmülk yani Mehmet Özgür kalacak. Dizinin 2. sezonunda bu kez Barış Arduç, Sultan Alparslan olarak izleyici karşısına çıkacak.

En son Kulüp adlı dizide oynayan Barış Arduç’un Sultan Alparslan rolü için, Serenay Sarıkaya ile oynayacağı Şahmeran isimli yeni bir diziden vazgeçtiği öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Barış Arduç’un binicilik ve dövüş derslerine başlayacağını bildirdi.

Ağustosta çekimlere başlayacak dizinin başrolü Barış Arduç için Hollywood filmlerinde görev alan bir Kazak şirketi olan Nomad’dan eğitimciler geleceği ifade ediliyor.