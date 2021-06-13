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Medya Uyanış Büyük Selçuklu'da 'Sultan Alparslan' resmen belli oldu! Yapımcı Emre Konuk bombayı patlattı
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da 'Sultan Alparslan' resmen belli oldu! Yapımcı Emre Konuk bombayı patlattı

TRT'de Pazartesi günlerine damga vuran Uyanış Büyük Selçuklu'nun yapımcısı Emre Konuk'tan bomba bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 12:12:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu'da 'Sultan Alparslan' resmen belli oldu! Yapımcı Emre Konuk bombayı patlattı

TRT1'de ekranlara gelen tarihi dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun ilk sezonu sona erdi. İkinci sezon heyecanla bekleniyor.

Dizinin ikinci sezonunda Sultan Melikşah döneminden Sultan Alparslan dönemine geçilecek.

Bu anlamda Sultan Melikşah döneminden kalan Nizamülmülk dışındaki tarihi karakterler yeni sezonda yer almayacak. Uyanış Büyük Selçuklu'da Sultan Alparslan karakterini Barış Arduç canlandıracak.

Yeni sezon hazırlıklarına başlanan diziyle ilgili yapımcı Emre Konuk'tan heyecanlandıran paylaşımlar geldi.

Emre Konuk, Barış Arduç ile fotoğraflarını paylaşarak, 'Dünyaları dize getiren Sultan Alparslan'ın ölümsüz destanını anlatacağımız dizimiz için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Alp arslan karakterine emeğiyle yüreğiyle Barış Arduç can verecek' dedi

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Yorumlar

Murat

İsmail hakkı yakışırdı sultan Alparslan rolüne yazık……
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