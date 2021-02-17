Uyanış Büyük Selçuklu’da partneri Ekin Koç’un başına gelen acı olayı açıkladı!

Uyanış Büyük Selçuklu oyuncusu Sevda Erginci, rol arkadaşı Ekin Koç'un başına gelen acı olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Dizideki aksiyon sahnelerinin zorluklarından da bahseden oyuncuya, Ekin Koç’un canlandırdığı Ahmet Sencer ile kılıç, hançer ve ok kullanarak omuz omuza savaştığı sahne hatırlatıldı. Bu sahnede Ekin Koç’un parmağının kırılmasının set ekibini de derinden üzdüğü oyuncunun açıklamasından anlaşılıyor.

Sevda Erginci, “At geçişlerinde ve aksiyon sahnelerinde zorlanıyor olmama rağmen, en keyif aldığım sahneler de onlar oluyor. Fakat o gün çok zor bir gündü. Ekin’in parmağının kırıldığı gündü, o yüzden kötü ve zor bir gündü o gün…” ifadelerini kullandı.