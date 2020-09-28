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Medya Uyanış: Büyük Selçuklu'da 'Nizamülmülk' kimdir? İşte hayatı
Medya

Uyanış: Büyük Selçuklu'da 'Nizamülmülk' kimdir? İşte hayatı

TRT1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu" ile birlikte 'Nizamülmülk'ün kim olduğu merak ediliyor. Nizamülmülk’ün kim olduğunu, Hasan Sabbah ve Sultan Melikşah ile olan bağlantısını öğrenmek isteyenler internette aramalar yapıyor. Peki Selçuklu Devleti’nin akıl hocalığını yapan büyük devlet dehası 'Nizamülmülk' kimdir?

Yeniakit Publisher
2020-09-28 22:01:00 - 2020-09-28 22:05:00
Uyanış: Büyük Selçuklu'da 'Nizamülmülk' kimdir? İşte hayatı

TRT 1’in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu" ekranlara merhaba dedi.

Diziyi izleyenler Selçuklu Sultanı Melihşah’ın başdanışmanı ‘Nizamülmülk’ün kim olduğunu merak etti.

‘Nizamülmülk’ün kim olduğunu merak edenler internette arama yapıyor. Peki Selçuklu devletine yön veren ve Hasan Sabbah’ın başında olduğu "Batıni" tehlikesine karşı Selçuklu yönetimine yol gösteren Nizamülmülk kimdir?

Nizamülmülk kimdir?

Türk devletlerinin en büyüklerinden olan Selçuklu Devleti'nin en önemli isimlerinden biri de Nizamülmülk’tür.

Siyâsetnâme adlı bir kitap da yazan Nizamülmülk, 21 Zılkade 408/10 Nisan 1018 yılında İran'ın, Horasan'da Tus şehrinde dünyaya gelmişti.

Gerçek adı Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî olan Nizamülmülk, Büyük Selçuklu Devleti'nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan devlet dehası ve siyaset bilimcidir.

Nizamülmülk, ilk önce Tus şehrinde Gazne Devlet sultanları için görev yaparak devlet işlerine başlamıştır.

Nizamülmülk devletin düzeni manasındadır. Gazne Devleti'nin Horasan valisinin yanında çalışarak devleti sistemine adım atan Nizamülmülk, 1059'da Gazneliler Horasan valisi olmuştur.

Nizamülmülk görevini 1063'ten itibaren Selçuklular devletinde Sultan Alparslan'ın Belh valisinin yanında sürdürdü.

1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'nede vezir olarak görev yaptı.

1063-1072 yılları arasında hüküm süren Sultan Alparslan ve 1072-1092 yılları arasında hüküm süren oğlu Melikşah dönemlerinde devletin yönetiminde önemli bir rol vezirlik görevi yerine getirmiştir. Devletin Hasan Sabbah’ın "Batıni"örgütüne karşı mücadelesinde önemli görevler üstlenmiş ve yol gösterici olmuşturç

Nizamülmülk, 1092 yılında bir Hassan Sabbah’ın fedailerinden olan bir ‘haşhaşi’ tarafından şehit edilmiştir. Nizamülmülk'ün türbesi bugün İran'ın İsfahan kentinin kenar mahallerinden birinde bulunuyor.

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