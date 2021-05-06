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Gündem Uyanış Büyük Selçuklu'da görülmemiş gelişme!
Gündem

Uyanış Büyük Selçuklu'da görülmemiş gelişme!

TRT 1'in ilgiyle izlenen tarih dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 31. Bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sencer'in babası Melikşah'a karşı çıktığı görülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 12:26:00 -

Uyanış Büyük Selçuklu 31. Bölümü yine çok ses getirecek. 30 bölümdür ekranlarda olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi günden güne daha büyük bir ilgiyle izleniyor.

Dizinin 31. Bölüm 1. fragmanı da merakla bekleniyordu. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sencer'in babası Melikşah'ın kararına itiraz ederek Şelemzar'a gitmekte ısrar etmesi dikkat çekiyor. 

Pazartesi günü yayınlanan dizinin yeni bölümü 10 Mayıs 2021'de yeni bölümüyle bölümüyle ekranlarda olacak.

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