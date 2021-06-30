Uyanış Büyük Selçuklu'da Fahriye Evcen bombası!
TRT1'de reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç'un partneriyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ardından Alp Arslan adlı projeye devam eden Akli Film Barış Arduç'la anlaşmıştı. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğunda oturacağı diziyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapım şirketi Akli Film'in patronu Emre Konuk Fahriye Evcen'i takibe aldı.
Bu durum Evcen'in Barış Arduç'un partneri için görüşme yaptığını da ortaya çıkardı.
Söz konusu gelişme fenomen yapımın takipçilerini fena halde heyecanlandırırken resmi açıklamanın gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.