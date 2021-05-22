Uyanış Büyük Selçuklu'da büyük değişim!

TRT'nin izlenme rekorları kıran ve pazartesi günlerinin vazgeçilmezi haline gelen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da yeni sezon için büyük heyecan başladı. Dizide izleyicileri 2. sezonda çok şaşırtacak bir takım kararlar alındı.

Oyuncu kadrosu değişiyor

Toplamda 4 sezon olarak planlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin birinci sezonunun artık sonuna gelindi. İkinci sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Öte yandan Barış Arduç'un oyuncu kadrosuna katılmasıyla hikayenin gidişatı değişti. Uyanış Büyük Selçuklu'da hikaye artık geriye doğru gidecek. Yani Sultan Melikşah dönemi kapanacak, Sultan Alparslan dönemi başlayacak. Sultan Alparslan rolünü Barış Arduç oynarken, dizinin şuanki oyuncu kadrosu da değişecek. Alınan bilgiye göre, eski kadrodan bir tek Nizamülmülk rolünü oynayan Mehmet Özgür kalacak. Öte yandan önümüzdeki sezon başlayacak olan Sultan Alparslan dönemi 3 sezon boyunca dizinin konusu olacak.